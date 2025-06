Công an Hà Nội ra mắt 126 công an phường, xã theo mô hình mới 29/06/2025 20:26

(PLO)- Công an Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên đã hoàn thành và công bố sớm nhất toàn quốc trong việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại công an cấp xã.

Ngày 29-6, Công an Hà Nội tổ chức lễ công bố, ra mắt 126 công an cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an Hà Nội, chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban giám đốc Công an thành phố, Thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập 126 Công an cấp xã thuộc TP Hà Nội. Đồng thời thông báo về cơ cấu bộ máy chỉ huy, biên chế cán bộ chiến sỹ và trụ sở công an 126 xã, phường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng công an cấp xã. Ảnh CA

Theo đó, kể từ ngày 1-7, Công an TP Hà Nội đã bước sang một phương thức quản lý, vận hành mới, lịch sử chưa từng có từ trước đến nay. Đó là không tổ chức công an cấp huyện và sắp xếp lại 526 công an xã phường, thị trấn xuống còn 126 công an phường, xã theo sự sáp nhập đơn vị hành chính; hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy công an địa phương 2 cấp.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh CA

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: Công an TP là một trong những địa phương đầu tiên đã hoàn thành và công bố sớm nhất toàn quốc trong việc triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện cần thiết để công an cấp xã sau sáp nhập, hợp nhất đi vào hoạt động ngay kể từ ngày 1-7.

Điều này cho thấy vị thế gương mẫu, đi đầu của Công an TP Hà Nội trong lực lượng Công an Nhân dân và hệ thống chính trị của TP về triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của lực lượng Công an Thủ đô.