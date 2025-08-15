TP Cần Thơ long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân 15/08/2025 18:36

(PLO)- Công an TP Cần Thơ hứa sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với 19 chữ vàng “Phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”

Chiều 15-8, Thành uỷ - HĐND – UBND – UBMTTQVN – Công an TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tham dự lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư, Nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đinh Văn Nơi - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an; Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9...

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ cùng các tướng lĩnh lực lượng Công an, Quân đội và hơn 2.000 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu tham dự kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND; 20 năm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Từ những ngày đầu thành lập trong khói lửa cách mạng, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, nhân dân nuôi dưỡng, phối hợp chặt chẽ với Quân đội và các lực lượng, Công an nhân dân đã lập nhiều chiến công, là “lá chắn” và “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu diễn văn ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND; 20 năm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Ra đời trong khói lửa của những ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. Được Đảng, Bác Hồ kính yêu tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện; Nhân dân nuôi dưỡng, hết lòng thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc; sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cấp, ngành, đoàn thể... lực lượng Công an nhân dân đã anh dũng chiến đấu, từng bước trưởng thành, là “lá chắn”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ, vững bước theo Đảng, đồng hành cùng đất nước, phục vụ Nhân dân, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

80 năm qua, các thế hệ Công an nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, luôn phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Từ những ngày đầu của cách mạng các đội “tự vệ đỏ”, “trinh sát Việt Minh” với trọng trách diệt ác, trừ tề, đấu tranh với gián điệp, chỉ điểm, mật thám của đế quốc, bảo vệ chính quyền non trẻ đến thời kỳ kháng Pháp rồi chống Mỹ, lực lượng Công an nhân dân vừa xây dựng, vừa chiến đấu, không ngừng lớn mạnh, sát cánh cùng lực lượng Quân đội và các lực lượng khác kiên cường, dũng cảm chiến đấu... góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh bại kẻ thù xâm lược và bè lũ tay sai, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, làm nên những trang sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ nhấn mạnh, từ khi ra đời, lực lượng Công an luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, lập nhiều chiến công, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm.

Công an TP Cần Thơ nhận bức trướng với 29 chữ vàng: “Phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” từ Thành uỷ Cần Thơ trao tặng

Riêng lực lượng Công an TP Cần Thơ đã kế thừa truyền thống vẻ vang của ngành, trải qua nhiều giai đoạn đổi thay, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; chủ động tham mưu và thực hiện tốt các mặt công tác, từ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị – xã hội, đến phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Những năm qua, Công an thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp phù hợp; triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, công nghệ cao, ma túy, tín dụng đen; xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bước vào giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy đề nghị toàn lực lượng tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với công tác công an; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Quán triệt phương châm “an ninh chủ động”, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị – xã hội; triệt phá tội phạm có tổ chức, công nghệ cao, cho vay lãi nặng. Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, đề cao thượng tôn pháp luật, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong mọi hoạt động. Thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của Nhân dân và tổ chức làm thước đo.

Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, hướng mạnh về cơ sở.

Bí thư kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục đồng hành, ủng hộ và phối hợp với lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ.

Dịp này Thành ủy quyết định tặng lực lượng Công an thành phố Cần Thơ bức trướng với 29 chữ vàng: “Phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình trao bằng khen cho các tập thể cá nhân

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao bằng khen cho các tập thể cá nhân

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tặng bằng khen cho 20 tập thể và 130 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ Nhân dân.

Bài phát biểu tiếp thu, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng, nhấn mạnh truyền thống anh hùng, gắn bó mật thiết với nhân dân và những thành tích nổi bật trong bảo vệ an ninh trật tự.

Giám đốc Công an TP trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP, cùng sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân.

Công an TP nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và các góp ý để bổ sung vào chương trình công tác, tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: tuyệt đối trung thành, giữ vững bản lĩnh; chủ động tham mưu giải pháp đảm bảo ANTT; phòng ngừa, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động thực binh xử lý tình huống “Đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin tại 1 căn phòng trong khách sạn

Sau khi các Tổ đã vào vị trí ấn định, Chỉ huy nhanh chóng nắm bắt thời cơ lệnh cho Tổ vận động cơ bản kết hợp kỹ chiến thuật đánh bắt khủng bố giải cứu con tin.Cần Thơ kỷ niệm 80 năm CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Giám đốc Công an TP khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững bình yên cho nhân dân, xứng đáng với truyền thống và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; xứng đáng với nội dung bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tặng “Phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Tối cùng ngày còn diễn ra chương trình nghệ thuật mang tên 80 năm – Vinh Quang công an Nhân dân Việt Nam tái hiện lại những mốc son lịch sử vẻ vang, tri ân những cống hiến, hi sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ; đồng thời lan toả niềm tự hào ý chí và khát vọng cống hiến của lực lượng Công an TP Cần Thơ.