Đảng bộ Công an TP Cần Thơ: Giữ vững bình yên, kiến tạo môi trường phát triển 12/08/2025 18:06

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra giải pháp đồng bộ từ bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm đến xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ngày 12-8, Đảng bộ Công an TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, thông tri liên quan của Thành ủy Cần Thơ và Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại hội vinh dự đón tiếp ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành uỷ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành uỷ Cần Thơ; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an cùng đại diện các cơ quan chức năng, nguyên lãnh đạo Công an các tỉnh, thành và 250 đại biểu đại diện cho 4.828 đảng viên của 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Các đại biểu tham dự đại hội

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết nhiệm kỳ 2020-2025, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đã kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, kinh tế, mạng và an toàn các sự kiện lớn.

Trong phòng chống tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt và vượt chỉ tiêu; nhiều chuyên án lớn được làm rõ. Công tác quản lý hành chính, dịch vụ công trực tuyến đạt trên 97%, riêng năm 2024 đạt trên 98%. Trật tự, an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được thực hiện hiệu quả; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát huy.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu khai mạc đại hội đại biểu

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả quan trọng, đã kết nạp 589 đảng viên, hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình 2 cấp, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên; hơn 25.300 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Công an TP Cần Thơ đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP trong bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá, ứng phó kịp thời các thách thức an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, an ninh kinh tế, xã hội, mạng; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh phòng chống tội phạm, trật tự giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu biểu dương thành tích của Đảng bộ Công an thành phố trong 5 năm qua, đã tham mưu tốt cho Thành ủy, UBND, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bên cạnh kết quả đạt được, ông Trần Văn Lâu lưu ý vẫn còn hạn chế trong dự báo tình hình, tội phạm ma túy và tai nạn giao thông chưa giảm bền vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đồng đều.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu

Đảng bộ Công an TP Cần Thơ chụp hình lưu niệm với các đại biểu tham dự



Ông Lâu đề nghị nhiệm kỳ tới tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ an ninh quốc gia; chủ động nắm tình hình, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu chống phá; tập trung trấn áp tội phạm manh động, tội phạm có tổ chức, ma túy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; giữ vững đoàn kết nội bộ, phân công rõ trách nhiệm, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.