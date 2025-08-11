Cần Thơ: Bắt 2 người cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hàng tỉ đồng 11/08/2025 19:09

(PLO)- Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam Lương Linh Sơn và Võ Việt Hổ để điều tra hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 3,8 tỉ đồng.

Chiều 11-8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cần Thơ cho biết đang mở rộng điều tra vụ án hình sự Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại TP Cần Thơ trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2024.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10-2023 đến tháng 2-2024, Lương Linh Sơn (37 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Võ Việt Hổ (37 tuổi, ngụ cùng địa phương) đã cho ông HVK vay nhiều khoản, tổng cộng 15,6 tỉ đồng.

Lương Linh Sơn và Võ Việt Hổ có hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 3,8 tỉ đồng.

Lãi suất mà ông K. phải trả dao động từ 0,35%/ngày đến 0,6%/ngày, tương đương gấp 6,3 lần đến 10,8 lần so với mức lãi suất tối đa pháp luật cho phép. Qua đó Sơn và Hổ thu lợi bất chính hơn 3,8 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Việt Hổ và Lương Linh Sơn để điều tra mở rộng vụ án.