Quân đội Hoàng gia Campuchia cử 120 chiến sĩ dự diễu binh dịp lễ 2-9 15/08/2025 21:03

Ngày 15-8, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ đón đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia sang tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

120 chiến sĩ Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam dự diễu binh. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Đại tá Hà Thanh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, làm Trưởng đoàn đón tiếp.

Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 cán bộ, chiến sĩ, di chuyển bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, đoàn được đón tiếp với nghi thức trang trọng, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, Đại tá Hà Thanh Tuấn bày tỏ niềm vui và nhiệt liệt chào mừng đoàn sang thực hiện nhiệm vụ trong chương trình A80. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động giao lưu quân sự mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Sau lễ đón, đoàn tiếp tục di chuyển về TP.HCM để tham gia tập luyện, chuẩn bị cho các hoạt động diễu binh, diễu hành trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.