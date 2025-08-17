Tổng Bí thư Tô Lâm: Lực lượng công an cần lắng nghe dân, dựa vào dân, học dân, tôn trọng dân 17/08/2025 13:07

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an Nhân dân cần lắng nghe dân, dựa vào dân, học dân, tôn trọng dân, vì hạnh phúc của Nhân dân mà phấn đấu.

Sáng 17-8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Đảng uỷ Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam; 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

Xây dựng CAND có bản lĩnh thép, trái tim ấm

Tại diễn văn kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất đến: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; Các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; Các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ chiến sĩ CAND, cựu CAND;

Các vị đại biểu, khách quý, bạn bè quốc tế, đồng bào cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài...

Tổng Bí thư chúc mừng lực lượng CAND lần thứ 5 được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: PHI HÙNG.

Theo Tổng Bí thư, 80 năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh trí tuệ, sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng CAND dưới sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện trực tiếp của Đảng. Sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự đùm bọc che chở giúp đỡ của Nhân dân.

Từ những ngày đầu giành chính quyền khi bộ máy cách mạng còn rất non trẻ, lực lượng công an đã trở thành lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ thành quả của Nhân dân.

Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ oanh liệt, CAND đã cùng với toàn dân, toàn quân, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, giữ vững hậu phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt trong suốt 40 đổi mới, hội nhập và phát triển, CAND tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ tổ quốc trong thời bình.

Đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ và mồ hôi, là kỷ luật và ý chí, là tình đồng chí đồng đội, là tình người với người. Đằng sau mỗi tấm huân chương là những tháng ngày xa cách, là những lần đội nắng, phơi sương, là những vết thương chưa kịp lành, là những mái nhà, những đứa trẻ lặng thầm chờ đợi cha mẹ trở về.

Tổng Bí thư khẳng định, bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục có nhiều biến động phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tác động đa chiều đến môi trường an ninh phát triển của nước ta.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhất tạo vừa mở ra những cơ hội to lớn, vừa tạo ra những thách thức mới đối với an ninh quốc gia.

Những loại tội phạm truyền thống, biến hóa, tinh vi hơn, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền, ma túy, buôn bán người, tội phạm môi trường, tội phạm mạng, tội phạm mới gia tăng.

Các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, bệnh dịch, biến đổi khí hậu, khủng bố, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh thông tin, an ninh chuỗi cung ứng ngày càng đan xen, tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã chủ nghĩa, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn hội đặt ra yêu cầu rất cao, rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng CAND.

“Chúng ta cần nhanh chóng xây dựng CAND thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ, có kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm, có bản lĩnh thép, trái tim ấm, luôn sẵn sàng vì nước quyên thân, vì dân phục vụ, chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ với tinh thần, đi trước mở đường, đổi mới sáng tạo”- Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

Đứng trước cánh cửa của kỷ nguyên phát triển mới, vì một đất nước hòa bình, ổn định, một xã hội phát triển nhanh, bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên của nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu lực lượng CAND cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao vàng cho lực lượng CAND. Đây là lần thứ 5 lực lượng CAND được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng. Ảnh: PHI HÙNG.

Trước hết, CAND tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm, đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi cán bộ chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm: Nhân dân là gốc, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết, phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác, nói đi đôi với làm, làm việc gì chắc việc đó hiệu quả, thiết thực.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ CAND trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Kiên quyết, kiên trì, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Coi trọng công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tạo dựng môi trường công tác lành mạnh, minh bạch, dân chủ, nhân văn.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về an ninh trật tự, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, phát hiện sớm, xử lý kịp thời hiệu quả các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ ở cơ sở, không để bị động bất ngờ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức lực lượng, phân cấp phân quyền hợp lý, gắn với kiểm tra giám sát chặt chẽ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, nền công an phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp và hiện đại.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống mọi loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, xây dựng ngôi trường, xã hội an toàn, lành mạnh, để người dân yên tâm, lao động, học tập, sáng tạo, cống hiến.

Mỗi chuyên án, mỗi vụ án phải được tiến hành chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, khách quan công tâm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vì công lý, vì danh dự quốc gia, vì niềm tin của Nhân dân.

Chủ động đi đầu trong chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ hiện đại trong công tác công an. Xây dựng, quản trị, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu lớn, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ chủ quyền số quốc gia, hình thành các năng lực mới, công cụ mới trong phòng ngừa phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm trên không gian mạng.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh, tư pháp, chia sẻ thông tin, phối hợp hành động. Tích cực tham gia, góp phần định hình các quy tắc chuẩn mực quốc tế trên các lĩnh vực an ninh phi truyền thống.

Triển khai công tác công an theo tinh thần Bộ tinh, tỉnh mạnh, xã toàn diện. Bám cơ sở, chủ động xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo.

Nêu cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, với xã hội kỷ cương, văn minh, nghĩa tình.

“Ở đâu có dân, ở đó có phong trào. Nơi nào có phong trào mạnh, nơi đó có trật tự vững, an ninh bền’- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư yêu cầu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ chiến sĩ; Ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn khó khăn, phức tạp;

Lực lượng CAND làm tốt công tác chính sách hậu phương công an, kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể cá nhân lập công xuất sắc;

Chu đáo chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, tạo điều kiện để mỗi cán bộ chiến sĩ mạnh khỏe về thể chất, vững vàng về tinh thần, trong sáng về đạo đức, sắc bén về nghiệp vụ.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lắng nghe dân, dựa vào dân, học dân, tôn trọng dân, vì hạnh phúc của nhân dân mà phấn đấu.

Kiên quyết đấu tranh phản bác các luật điều sai trái, thù địch. Củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, an toàn, lành mạnh để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Bức trướng của Tổng Bí thư Tô Lâm được tặng cho lực lượng CAND.Ảnh: PHI HÙNG

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ: Một dân tộc muốn trở nên hùng cường phải có nền quốc phòng an ninh vững mạnh, muốn phát triển nhanh, bền vững phải có môi trường an ninh trật tự, ổn định, an toàn.

Mỗi thành tựu về tăng cường, mỗi bước tiến về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mỗi cơ hội của hội nhập quốc tế đều gắn chặt với nỗ lực gìn giữ bình yên từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi con phố, mỗi thôn xóm, mỗi nhà máy, mỗi lớp học.

Theo Tổng Bí thư, ở nơi xa xôi nhất của biên cương hay ở trung tâm náo nhiệt của đô thị, dấu chân người chiến sĩ công an vẫn in đậm. Phía sau sự bình yên là công sức thầm lặng, là mồ hôi và xương máu, là lý tưởng và trách nhiệm.

“Chúng ta càng phải trân trọng hơn những gì đang có hôm nay để nỗ lực hơn nữa vì ngày mai”- Tổng Bí thư nói.

Sự liêm chính và kỷ luật là xương sống của lực lượng

Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ 21.

Trong tình hình ấy, lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt, là lá chắn và là thanh kiếm bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân.

Nhưng lá chắn chỉ thật vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm minh, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng, khi được nâng đỡ bởi niềm tin của dân, khi được dẫn dắt bởi trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của Đảng.

Thanh kiếm chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài rũa bởi khoa học công nghệ hiện đại, khi được soi sáng bởi lương tri và công lý.

Từ thực tiễn phong phú của hơn 80 năm, Tổng Bí thư nói, chúng ta có quyền tự hào nhưng không được chủ quan, có quyền nhìn lại để tri ân nhưng phải nhìn về phía trước để hành động.

Mỗi bài học đều cần được hệ thống hóa, chuẩn hóa, mỗi kinh nghiệm đều phải được số hóa, chia sẻ, mỗi mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng. Sự liêm chính và kỷ luật là xương sống của lực lượng. Sự chuyên nghiệp và hiện đại là cơ bắp của lực lượng. Sự nhân văn và gần dân là trái tim của lực lượng.

Khi xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 80 năm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ và tâm huyết, với sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng CAND sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước của nhân dân giao phó, xứng đáng là lực lượng trung thành tuyệt đối, tin cậy của Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình.

Là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Xứng đáng với niềm tin yêu kỳ vọng của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương chúc mừng và tri ân những thành tích to lớn, chiến công hiển hách của lực lượng công an nhân dân.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, các địa phương, sự ủng hộ quý báu bền bỉ của Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.