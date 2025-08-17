Thời sự

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân

(PLO)- Sáng nay (17-8) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND (19-8-1945 -19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 -19-8-2025), tại Hà Nội, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn đại biểu Công an Trung ương, Bộ Công An vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Lãnh đạo Đảng,
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT THỊNH
lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-10.jpg
Vòng hoa mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh: VIẾT THỊNH
lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-8.jpg
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT THỊNH
lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-6.jpg
lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-11.jpg
lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-7.jpg

Đoàn đại biểu Công an Trung ương, Bộ Công An vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VIẾT THỊNH

lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-4.jpg
lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-3.jpg
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: VIẾT THỊNH
lanh-dao-dang-nha-nuoc-vao-lang-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-12.jpg
Đoàn đại biểu Công an Trung ương, Bộ Công An tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: VIẾT THỊNH

Sáng nay, 17-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Đảng uỷ Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND (19-8-1945 -19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 -19-8-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và các địa phương khu vực lân cận TP Hà Nội; đại biểu lãnh đạo Công an, Cảnh sát, An ninh, Nội vụ các nước láng giềng, các nước ASEAN và một số nước có quan hệ hữu nghị; Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện An ninh, Cảnh sát một số nước; Trưởng đại diện một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội...

VIẾT THỊNH
