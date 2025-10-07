Trung ương cho ý kiến nhiều vấn đề hệ trọng về Đại hội XIV của Đảng 07/10/2025 18:18

(PLO)- Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị lần thứ 13, Trung ương đã thảo luận tại hội trường về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV; Dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng...

Ngày 7-10, Hội nghị lần thứ 13 Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Theo đó, buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về các nội dung đã thảo luận tổ ngày 6-10, bao gồm: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XIV của Đảng; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 13 Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: NHÂN DÂN

Tiếp đó, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về ba nội dung, gồm (i) Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. (ii) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và Kế hoạch tài chính ngân sách ba năm quốc gia 2026 - 2028. (iii) Kế hoạch tài chính năm năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Chiều cùng ngày, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ trong buổi sáng. Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương tại Hội nghị.