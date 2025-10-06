Trung ương quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự 06/10/2025 18:31

Chiều muộn 6-10, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo báo chí, cho hay sáng cùng ngày, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Quang cảnh ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ 13, Trung ương khoá XIII. Ảnh: NHÂN DÂN

Trung ương đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Theo đó, bầu bổ sung bốn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. Cụ thể gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ông Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trung ương cũng đồng ý để ông Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo nguyện vọng cá nhân.

Đặc biệt, Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá.

Ông Đỗ Trọng Hưng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 13, Trung ương khoá XIII. Ảnh: NHÂN DÂN

Ngoài ra, Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sau đó, Trung ương làm việc tại Tổ, thảo luận về tờ trình về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (cả chính thức và dự khuyết; cả tái cử và tham gia lần đầu) và tờ trình về giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về Tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.

Trung ương cũng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử Trung ương khoá XIV (cả chính thức, dự khuyết) và nhân sự tái cử Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV; Nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (cả chính thức và dự khuyết) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.