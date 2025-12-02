Đồng Nai: Năm bứt phá mạnh mẽ khi GRDP vượt mục tiêu Chính phủ giao 02/12/2025 20:55

(PLO)- Năm 2025, Đồng Nai tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước khi GRDP vượt mục tiêu mà Chính phủ giao.

Theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, GRDP quý IV-2025 tăng 10,73%, đứng thứ 4 cả nước. Con số này đã đưa mức tăng trưởng cả năm của tỉnh Đồng Nai đạt 9,63% so với năm 2024, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Nghị quyết 226 của Chính phủ giao và là mức vượt cao nhất toàn quốc.

Đạt được kết quả trên thì tăng trưởng về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tiếp tục đóng vai trò "đầu tàu". Dự ước quý IV tăng 13,57%, trong đó công nghiệp tăng 11,98%. Tính chung cả năm, khu vực này tăng 11,52%, riêng ngành công nghiệp tăng 10,42%.

GRDP của tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Các nhóm ngành chủ lực như dệt may - da giày, sản xuất kim loại, thiết bị điện… đều tăng mạnh trong quý IV. Nhiều doanh nghiệp phục hồi mạnh nhờ đơn hàng dồi dào khi thị trường thế giới cải thiện và nhờ môi trường điều hành linh hoạt, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Ngành sản xuất, phân phối điện cũng có bước nhảy vọt 19,29% khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 chính thức vận hành từ quý III-2025, bổ sung nguồn điện lớn cho hệ thống quốc gia và tạo lực đẩy mới cho sản xuất công nghiệp.

Ngành xây dựng bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 21,69%, nhờ hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được triển khai và về đích như sân bay Long Thành, cảng Phước An cùng hàng loạt dự án giao thông then chốt trên địa bàn. Đây là những công trình có tính lan tỏa lớn, mở rộng biên độ tăng trưởng cho cả giai đoạn tới.

Về dịch vụ, tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng bền vững, hưởng lợi từ tiêu dùng và thương mại phục hồi khu vực dịch vụ tăng 10,57% trong quý IV, tăng 9,39% cả năm. Sự phục hồi mạnh của nhu cầu tiêu dùng, bán lẻ, vận tải, lưu trú – ăn uống và hoạt động logistics là yếu tố then chốt giúp ngành dịch vụ tăng tốc.

Ngành xây dựng Đồng Nai bứt phá với mức tăng 21,69% nhờ hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như xây dựng Sân bay Long Thành.

Lĩnh vực nông - lâm – thủy sản vẫn giữ vai trò ổn định nền kinh tế và nguồn cung thực phẩm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và cân bằng cơ cấu kinh tế tỉnh.

Kết quả nổi bật này tiếp tục khẳng định vị thế Đồng Nai là trung tâm công nghiệp – dịch vụ trọng điểm, giữ vai trò đầu tàu của vùng Đông Nam Bộ và nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về năng lực thích ứng, tốc độ phục hồi kinh tế.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, có được kết quả trên nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và xuyên suốt của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp hiệu quả của các sở, ngành của tỉnh để tham mưu giải pháp, tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, thúc đẩy đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Bên cạnh đó là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, qua đó cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đơn giản hóa thủ tục hành chính... góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp dịch vụ hoạt động hiệu quả hơn.

Hệ thống hạ tầng chiến lược ngày càng hoàn thiện, cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư – kinh doanh tiếp tục hấp dẫn, doanh nghiệp năng động và tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp được lan tỏa mạnh mẽ. Những yếu tố này đã tạo nền tảng vững chắc để Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới với triển vọng tăng trưởng nhanh, bền vững và cạnh tranh ngày càng cao.

Việc Đồng Nai vượt xa mục tiêu tăng trưởng Chính phủ giao, tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước cho thấy sức bật mạnh mẽ, sức bền nội lực và sự điều hành hiệu quả của chính quyền tỉnh.