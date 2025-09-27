Vụ sát hại 3 người ở Phú Thọ: Hé lộ nguyên nhân từ ghen tuông 27/09/2025 10:40

(PLO)- Cơ quan công an xác định Vũ Phương Nhung do ghen tuông đã sát hại vợ cùng hai người đàn ông.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tối 26-9 khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ, theo Công an tỉnh này, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Nghi phạm trong vụ án là Vũ Phương Nhung (38 tuổi, ngụ xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ). Các nạn nhân lần lượt là NVN (37 tuổi, ngụ xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị CTY (30 tuổi, ngụ xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ - vợ của Nhung) và NTĐ (40 tuổi, ngụ xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CA

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Nhung và chị CTY là vợ chồng, đã có 2 con (4 tuổi và 7 tuổi). Bước đầu, cơ quan Công an xác định do ghen tuông cho rằng vợ trước đây từng cặp bồ với anh Đ và hiện giờ đến anh N, nên đã ra tay sát hại cả 3 người.

Như PLO đã đưa tin, vụ án mạng xảy ra khoảng 20 giờ ngày 26-9 tại Khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.



Tại khu công nghiệp Phú Hà, Vũ Phương Nhung dùng dao tấn công anh NVN và chị CTY khiến hai người tử vong.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục chạy xe máy đến chỗ ở của anh NTĐ (40 tuổi, ngụ xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại Khu 3, phường Vân Phú) dùng dao tấn công anh này, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai nghi phạm sát hại 3 người. Ảnh: CA

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng điều tra, xác minh vụ việc.

Khi bắt giữ được Vũ Phương Nhung, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cũng trực tiếp lấy lời khai nghi phạm.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vũ Phương Nhung về hành vi giết người.