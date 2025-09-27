Sát hại vợ và 2 người đàn ông do mâu thuẫn tình ái 27/09/2025 07:07

(PLO)- Do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Dung đã dùng dao sát hại 3 người, trong đó có vợ của mình.

Ngày 27-9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đang điều tra vụ nam thanh niên sát hại 3 người vào tối 26-9.

Vụ án mạng xảy ra khoảng 20 giờ ngày 26-9 tại Khu công nghiệp Phú Hà và phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp lấy lời khai Vũ Phương Nhung, bước đầu xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình ái. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tình ái, Vũ Phương Nhung (38 tuổi, ngụ xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) dùng dao tấn công anh NVN (37 tuổi, ngụ xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị CTY (30 tuổi, ngụ xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ - vợ của Nhung) khiến hai người tử vong.

Sau khi gây án, Nhung tiếp tục chạy xe máy đến chỗ ở của anh NTĐ (40 tuổi, ngụ xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) dùng dao tấn công anh này, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng điều tra, xác minh vụ việc.

Trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã làm rõ, bắt giữ Nhung.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cũng trực tiếp lấy lời khai của Nhung và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.