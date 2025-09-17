Mâu thuẫn tình cảm, dùng thắt lưng siết cổ người tình đến tử vong 17/09/2025 15:49

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm nhỏ, Nguyễn Văn Thành đã ra tay tước đoạt mạng sống người tình rồi nhận mức án tù chung thân.

Ngày 17-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành (29 tuổi, ngụ xã Tháp Mười, Đồng Tháp) mức án tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thành và chị BĐTQ từng sống chung như vợ chồng tại một phòng trọ ở ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh).

Bị cáo Nguyễn Văn Thành tại phiên tòa. Ảnh: HD

Đến tháng 3-2024, do mâu thuẫn tình cảm, chị Q dọn ra ngoài ở riêng. Chiều 13-4-2024, chị Q quay lại phòng trọ yêu cầu Thành trả lại chiếc xe máy Sirius 61C1-331.05 do chị Q mua khi còn sống chung nhưng Thành không đồng ý nên cả hai xảy ra cự cãi.

Q bỏ đi ra ngoài, Thành đi theo rủ Quyết đi ăn, Q đồng ý. Thành điều khiển xe mô tô chở Q mua cơm đem về phòng trọ của Thành.

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi về đến phòng trọ, giữa Thành và Q tiếp tục xảy ra cự cãi, Q đi lên gác của phòng trọ ngồi và tiếp tục chửi Thành.

Khoảng 22 giờ, trong lúc bực tức, Thành đã đánh, vật chị Q xuống nệm, rồi dùng dây thắt lưng siết chặt cổ nạn nhân khoảng 2 phút khiến chị bất động.

Nghĩ nạn nhân đã tử vong, Thành hoảng loạn chạy ra ngoài đường trong tình trạng không mặc quần áo.

Người dân phát hiện đưa Thành về làm việc với cơ quan công an. Khi người thân và lực lượng chức năng đến phòng trọ kiểm tra, phát hiện chị Q đã tử vong trên gác.

Nhà trọ nơi Thành ra tay sát hại người tình. Ảnh : CTV

Kết luận giám định tử thi xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân là ngạt cơ học do chèn ép vùng cổ. Kết quả giám định ADN cho thấy dấu vết của chị Q hiện diện trên sợi dây thắt lưng được thu giữ tại hiện trường.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Thành thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời ra đầu thú. Bị cáo Thành không có tình tiết tăng nặng nhưng từng có tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng bị cáo Nguyễn Văn Thành đã phạm tội “Giết người” với tính chất côn đồ, cần cách ly ra khỏi xã hội. HĐXX đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Thành.