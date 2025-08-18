Nguyên nhân ban đầu vụ vợ sát hại chồng ở Phú Thọ 18/08/2025 17:01

(PLO)- Theo thông tin ban đầu, hai vợ chồng đi dự tiệc về thì xảy ra mâu thuẫn, sau đó Hạ đã dùng dao tấn công làm người chồng tử vong và công an đang tạm giữ hình sự Hạ để điều tra hành vi giết người.

Ngày 18-8, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, ngụ khu 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến D (25 tuổi, chồng của Hạ).

Nghi phạm sát hại chồng Hà Thị Lai Hạ. Ảnh: CAND

Theo lãnh đạo xã Phú Mỹ, khoảng 0h20 ngày 17-8, hai vợ chồng Hạ cùng đi ăn liên hoan rồi về nhà ở khu 1 thì xảy ra mâu thuẫn.

Hạ sau đó đã dùng dao tấn công vào mạn sườn của chồng. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng đã tử vong.

Anh D và Hạ lấy nhau khoảng 5 năm, có con trai 5 tuổi, hai người làm công nhân cùng một công ty.

Một số hàng xóm của nạn nhân cho hay, trước khi xảy ra án mạng, gia đình trẻ này không có mâu thuẫn gì.

Theo những hình ảnh do camera an ninh ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc, hai vợ chồng Hạ xảy ra mâu thuẫn, dồn đuổi nhau từ trong nhà ra ngoài sân. Sau đó, Hạ dùng dao tấn công chồng khiến anh này nằm bất tỉnh tại sân.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ.