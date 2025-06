Tình cảm, nợ nần, án mạng, tội tù… 27/06/2025 19:51

Ngày 27-6, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Hận (48 tuổi, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An) tù chung thân về tội giết người. Đồng thời, bị cáo Hận còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 530 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào tháng 12-2023, Hận quen bà CTV (quê Vĩnh Long). Người này bán vé số tự giới thiệu đã ly hôn và đang sống một mình. Trong thời gian quen nhau, Hận nhiều lần cho bà V mượn tổng cộng 80 triệu đồng.

Bị cáo Huỳnh Văn Hận tại phiên tòa xét xử. Ảnh: CTV

Đến tháng 5-2024 (âm lịch), Hận phát hiện bà V chưa ly hôn, vẫn sống cùng chồng con. Khi đòi tiền, bà V không chịu trả nên hai người mâu thuẫn gay gắt.

Tối 1-7-2024, bà V đến nhà Hận. Sau một hồi cự cãi, khoảng 21 giờ, khi bà V đang nằm trên giường tại phòng khách, Hận dùng búa kim loại đánh vào vùng đầu nạn nhân nhiều lần khiến bà tử vong tại chỗ.

Sát hại người tình xong, Hận tính tự tử bằng cách cắt dây điện, treo cổ và uống thuốc diệt cỏ nhưng đều không thành. Sáng hôm sau, người thân phát hiện vụ việc, trình báo công an đồng thời đưa Hận đi cấp cứu.