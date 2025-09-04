Án mạng từ việc mời rượu mà không uống 04/09/2025 14:52

(PLO)- Trong lúc nói chuyện, Tấn và Phước cự cãi về việc mời rượu mà không uống, rồi sau đó án mạng đã xảy ra...

Ngày 4-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hữu Phước (45 tuổi, ngụ tỉnh Long An cũ) về tội giết người.

Video: Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Hữu Phước về tội giết người

Theo cáo trạng, vào lúc 20 giờ ngày 18-2-2024, Lê Minh Tấn mang rượu đến nhà Phước rủ nhậu. Phước không uống nên Tấn ngồi uống rượu một mình đến khoảng 22 giờ thì nghỉ.

Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Hữu Phước. Ảnh: HUỲNH DU

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, trong lúc nói chuyện, Tấn và Phước cự cãi về việc Phước không uống rượu với Tấn. Lúc này, Tấn đang đắp mền, nằm trên võng tại nhà Phước, Phước ngồi tại bàn tròn cách Tấn khoảng 1 mét; thấy Tấn đút tay vào túi quần nên Phước hỏi Tấn làm gì thì Tấn trả lời "tao bắn mày à", Phước hỏi "thiệt không", Tấn trả lời "thiệt"

Cho rằng nạn nhân xúc phạm và muốn tấn công mình, Phước xuống bếp lấy 1 con dao dài, đi lại võng nơi Tấn đang nằm đâm nhiều cái vào vùng ngực, tay của Tấn.

Bị cáo Phước tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Tấn vùng vẫy, đứng dậy thì Phước tiếp tục đâm nhiều cái vào người Tấn. Tấn bỏ chạy đến vách cửa ra vào nhà Phước, thấy Tấn chảy nhiều máu, Phước không đâm tiếp mà để con dao trên bàn, Tấn tiếp tục chạy ra bờ ruộng phía trước của nhà Phước thì té ngã nằm trên đường.

Phước đi phía sau, thấy Tấn nằm trên đường, nghĩ Tấn đã tử vong, Phước bỏ đi vào nhà, thay quần áo dính máu, đi ngủ.

Đến sáng hôm sau, Phước ngủ dậy kéo tử thi Tấn về hướng nhà Phước khoảng 5 mét rồi bỏ đi tắm vì không kéo nổi nữa. Sau đó, Phước đến báo cho mẹ vợ của Tấn và là hàng xóm của Phước biết việc Phước giết Tấn, rồi đi đến Công an xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cũ tự thú.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Phạm Hữu Phước. Ảnh: HUỲNH DU

Tại phần xét hỏi tại phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Phước lý do vì sao ra tay sát hại nạn nhân, bị cáo Phước cho rằng nạn nhân nói "tao bắn mày" nên sợ nạn nhân tấn công mình do đó đã lấy dao đâm nạn nhân.

HĐXX tỉnh Tây Ninh cho rằng hành vi của bị cáo Phước mang tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Ngoài ra, năm 2001, bị cáo Phước từng bị TAND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cũ xử phạt 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, đã được xóa án tích.

Năm 2010, TAND tỉnh Tiền Giang đã xử phạt Phước 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích, đã chấp hành xong án phạt tù ngày 13-11-2018.

Do đó, HĐXX đã tuyên án bị cáo Phạm Hữu Phước tù chung thân về tội giết người.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên bị cáo Phước bồi thường 242,4 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai con nhỏ của Tấn đến tuổi trưởng thành.