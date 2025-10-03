Lật tàu ở cầu Việt Trì, hai vợ chồng mất tích 03/10/2025 12:30

(PLO)-Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang triển khai các biện pháp tìm kiếm hai vợ chồng mất tích trong vụ lật tàu tại khu vực cầu Việt Trì.

Trưa 3-10, thông tin với PLO, lãnh đạo UBND phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ xác nhận, lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu trên sông Lô.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trong vụ lật tàu ở cầu Việt Trì. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, xác định vụ lật tàu xảy ra vào đêm 2-10, tàu xảy ra sự cố là tàu hàng ở Nam Định, hai người mất tích là vợ chồng, hiện chưa rõ danh tính, quê quán.

Hiện do nước sông Lô dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ 0 đồng tỉnh Phú Thọ cũng đang tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân.