Kết quả xác minh của kiểm lâm về thông tin 'hổ xuất hiện ở Phú Thọ' 03/10/2025 10:05

(PLO)- Lực lượng kiểm lâm tỉnh Phú Thọ đã xác minh hiện trường và đưa ra kết luận ban đầu về thông tin "hổ xuất hiện ở Phú Thọ".

Liên quan đến thông tin "hổ xuất hiện ở Phú Thọ", lực lượng kiểm lâm tỉnh Phú Thọ đã xác minh và có kết luận ban đầu.

Dấu vết chân thú do người dân chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: CTV

Theo biên bản của Hạt Kiểm lâm Lạc Thủy (Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ), vào hồi 14 giờ ngày 1-10, tại khu vực xóm Chiềng, anh BVH (giáo viên tại một trường tiểu học trên địa bàn) trên đường đi xem nước lũ thì thấy một con thú chạy qua đường vào vườn ngô. Theo những gì vị giáo viên này nhớ, con thú có màu lông vàng, nặng khoảng 10-12kg.

Cùng thời điểm trên, ông BVH, nguyên Chủ tịch UBND một xã thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ) và ông QVH đi đến.

Ba người sau đó vào khu vực vườn ngô, nơi con thú chạy vào để kiểm tra thì phát hiện một số dấu chân còn in trên đất nên đã chụp ảnh lại. Ngoài anh BVH, không còn ai nhìn thấy con thú trên.

Cho rằng những vết chân lưu lại là của một con hổ, khi về nhà, ông QVH đã kể sự việc với gia đình. Sau đó, con gái ông đã đăng tải hình ảnh và thông tin "xuất hiện cá thể hổ ở xóm Chiềng" lên mạng xã hội.

Biên bản kiểm tra, xác minh của Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn xác định, thông tin xuất hiện hổ tại xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn là không có cơ sở.

Trước đó, xác nhận với PLO, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, xã tiếp nhận thông tin hổ xuất hiện tại khu vực xóm Chiềng. Để đảm bảo an toàn và chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, địa phương này đã phát cảnh báo đến người dân đề phòng, đảm bảo an toàn.