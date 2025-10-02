Người dân báo tin nhìn thấy hổ, chính quyền vào cuộc xác minh 02/10/2025 07:29

(PLO)-Người dân ở Phú Thọ báo với chính quyền rằng họ vừa phát hiện cá thể hổ nặng khoảng 20 kg gần khu dân cư, sau đó di chuyển vào khu bảo tồn Ngọc Sơn – Ngổ Luông.

Chiều 1-10, người dân xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết vừa phát hiện một cá thể hổ nặng khoảng 15-20 kg xuất hiện tại khu vực xóm Chiềng và sau đó di chuyển về phía Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Ảnh: thiennhien.net

Ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo đến người dân, đồng thời cử lực lượng cơ sở xác minh, nắm bắt tình hình.

Nhận định ban đầu, đây có thể là một cá thể hổ con đi lạc, hiện chưa gây ra thiệt hại.

Xã Ngọc Sơn hiện nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của ba xã Ngọc Lâu, Tự Do và Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) trước đây. Đây là xã vùng cao, nằm tiếp giáp Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, có địa hình rừng núi phức tạp, hệ sinh thái đa dạng.

Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông có diện tích tự nhiên hơn 19.200 ha, trong đó diện tích rừng đặc dụng trên 15.100 ha, trải dài trên 7 xã vùng cao của hai huyện Tân Lạc và Lạc Sơn (tỉnh Hoà Bình trước đây).



Đây là hành lang sinh thái quan trọng nối liền Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và Khu bảo tồn Pù Luông (Thanh Hóa), nơi lưu giữ nguồn gen quý của nhiều loài động, thực vật đặc hữu, đồng thời đóng vai trò then chốt trong phòng hộ đầu nguồn, giữ nguồn nước, điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường.