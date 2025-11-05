Công an Phú Thọ điều tra vụ cầu sông Lô hư hỏng 05/11/2025 11:48

(PLO)- Công an Phú Thọ phối hợp với VKSND cùng cấp và các đơn vị liên quan khám nghiệm khu vực cầu sông Lô để xác minh xử lý vụ việc theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 5-11 phát thông tin liên quan đến tình trạng hư hỏng cầu sông Lô và cho biết đã kiến nghị khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.

Theo Công an Phú Thọ, ngày 27-10, một số nguồn tin phán ánh về tình hình cầu Sông Lô, trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có nguy cơ mất an toàn: “Khi phát hiện mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m, có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ. Cầu Sông Lô mới đã được đưa vào sử dụng được hơn 10 năm nhưng đã phát hiện những hư hỏng nghiêm trọng”.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường các trụ cầu. Ảnh: CA

Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.

Trước thông tin trên, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường cho thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh.

Do đó, Cơ quan CSĐT đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và đưa vụ việc trên để giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cận cảnh hư hỏng trụ cầu sông Lô. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với VKSND cùng cấp, Sở Xây dựng và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang tiến hành điều tra, xác minh xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin sai sự thật.