Ông Bùi Đức Hinh làm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ 28/10/2025 21:21

(PLO)- HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh với 100% phiếu tán thành.

Chiều 28-10, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề), để kiện toàn công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Với sự thống nhất tuyệt đối, các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đã bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 100% phiếu tán thành.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy tặng hoa chúc mừng các ông: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (ngoài cùng bên trái); Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (thứ hai từ trái sang), Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy (ngoài cùng bên phải). Ảnh: phutho.gov.vn

Trước đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Mạnh Sơn. Ông Sơn trước đó được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Bùi Văn Quang, do ông được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Chí Tuệ, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, với kết quả đạt 100% phiếu tán thành.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chúc mừng các cán bộ được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ mới. Ông đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận của HĐND tỉnh trong công tác kiện toàn nhân sự.

Ông Trương Quốc Huy nhấn mạnh HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, tập thể HĐND tỉnh và các cán bộ lãnh đạo vừa được bầu sẽ góp phần quan trọng trong việc hoàn thành những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tạo tiền đề để Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030.