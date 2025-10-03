Đề nghị tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh khẩn trương xử lý các sự cố đê khi lũ còn phức tạp 03/10/2025 20:59

Ngày 3-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn đề nghị hai tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố trên các tuyến đê.

Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 10, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một số sự cố đê điều (sạt mái phía đồng tại khu vực K37+600 đê hữu Cầu, xã Yên Trung; bãi sủi tại khu vực K7+200 đê tả Cầu, xã Hợp Thịnh…).

Còn tại Phú Thọ đã xảy ra sự cố sạt mái đê phía đông tại các vị trí K84+450, K90+650 đê tả Thao, xã Bản Nguyên.

Bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh khẩn trương xử lý các sự cố đê khi tình hình lũ còn phức tạp. Trong ảnh: Nước sông Lô﻿ tại Phú Thọ lên cao. Ảnh: Nguyễn Hinh

Để chủ động ứng phó với tình hình lũ trên các sông đang ở mức cao và còn diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hai tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương huy động nhân lực, vật tư, trang thiết bị xử lý sự cố, không để phát triển thêm.

Cùng với đó, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố đê để kịp thời xử lý tình huống phát sinh (nếu có), đảm bảo an toàn chống lũ của đê.

Hai địa phương cũng phải xác định khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm đê điều xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ. Trong đó, lưu ý chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, phương tiện, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.

Bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị hai tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tình hình hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.