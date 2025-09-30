Huy động 300 người xuyên đêm khắc phục sự cố tràn đê sông Hoạt 30/09/2025 09:13

(PLO)- Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đã dầm mưa xuyên đêm khắc phục sự cố trên các đoạn đê sông Hoạt (Thanh Hóa) bị tràn, bảo vệ hàng ngàn hộ dân vùng hạ du.

Sáng 30-9, lãnh đạo xã Hoạt Giang (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cho biết chiều 29-9, mưa lớn do bão số 10 khiến nước sông Hoạt dâng cao, tràn qua nhiều đoạn đê dài hơn 1.000m qua các thôn Đông Thôn, Thổ Khối, Thịnh Thôn.

Ngay trong đêm, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) cùng gần 100 người dân, lực lượng tại chỗ đã được huy động xử lý sự cố tràn đê sông Hoạt.

Dưới mưa to gió lớn, lực lượng cứu hộ khẩn trương gia cố, chạy đua với thời gian để đảm bảo an toàn cho hàng nghìn hộ dân cùng hơn 300ha lúa, hoa màu. Đến hơn 23 giờ đêm cùng ngày, sự cố cơ bản được khắc phục đảm bảo an toàn cho người bên trong đê sông Hoạt.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm khắc phục sự cố trên các đoạn đê sông Hoạt. Ảnh: ĐT

Báo cáo nhanh của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa thông tin tính đến 16 giờ 30 ngày 29-9, toàn tỉnh đã ghi nhận 2 người tử vong, 2 người bị thương do bão Bualoi.

Ngoài ra, 10 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 592 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 838 nhà bị ngập nước.

Thanh Hóa thiệt hại nặng nề sau bão số 10. Ảnh: ĐT

Bão cũng gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp 1.567ha lúa, 806ha hoa màu, 74,5ha cây trồng hàng năm bị ngập hoặc đổ gãy; hơn 1.800 cây xanh đô thị gãy đổ. Tỉnh ghi nhận 14 điểm trường bị ngập, 2 trạm y tế hư hỏng, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị ngập sâu, ách tắc cục bộ.

Cùng thời điểm, tuyến đê hữu sông Thị Long (phường Ngọc Sơn) bị vỡ khoảng 20m, trong khi đê hữu sông Mã (phường Quảng Phú) cũng xảy ra tình trạng sạt lở.