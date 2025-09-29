Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến ngổn ngang sau bão số 10 29/09/2025 18:12

(PLO) – Khu du lịch biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) tan hoang sau khi bão số 10 quét qua.