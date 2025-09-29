Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Thời sự
Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến ngổn ngang sau bão số 10
29/09/2025 18:12
ĐẶNG TRUNG
(PLO) – Khu du lịch biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) tan hoang sau khi bão số 10 quét qua.
Sau khi
bão số 10
đổ bộ, xã ven biển
Hoằng Tiến
bị tàn phá nặng nề.
Bàn ghế, ki ốt, ô dù, mái tôn từ các quán ven biển bị gió giật tung, văng khắp nơi.
Nhiều nhà hàng, quán ăn lợp mái tôn bị tốc mái, hư hỏng.
Cây xanh
trong khu
du lịch
bị quật gãy, nằm la liệt trên các lối đi.
Tuyến kè “lá chắn” bảo vệ bờ biển Hải Tiến cũng bị
sóng lớn
đánh nứt toác.
Một số đoạn bờ kè bị sạt lở, hở hàm ếch.
Đất đá từ các triền đồi bị vùi lấp ở nhiều tuyến đường ven biển, lưu thông khó khăn.
B
ão đổ bộ
đúng thời điểm triều cường dâng cao, càng khiến sức tàn phá tăng gấp bội.
Khu du lịch từng sầm uất, nhưng sau bão xơ xác
Chính quyền
địa phương
và người dân vẫn chưa thể triển khai thu dọn do mưa lớn và sóng biển tiếp tục dâng cao.
Hải Tiến cần nhiều thời gian, nhân lực để khôi phục lại diện mạo vốn có, sau những gì
bão số 10
để lại.
Giải cứu 13 người mắc kẹt tại trang trại heo giữa lũ dữ ở Thanh Hóa
Nhiều tuyến phố ở Thanh Hóa ngập sâu, cây xanh đổ gãy do bão số 10
ĐẶNG TRUNG
Cận cảnh sau trận giông lốc kinh hoàng quét qua Thanh Hóa
#Bão Số 10
#Thanh Hóa
#Biển Hải Tiến
#Tan Hoang
#Hình Ảnh Hải Tiến
#Hoằng Tiến
Mới nhất
Xem nhiều
Tin nóng