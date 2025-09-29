Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến ngổn ngang sau bão số 10

Thanh Hóa: Khu du lịch Hải Tiến ngổn ngang sau bão số 10

ĐẶNG TRUNG

(PLO) – Khu du lịch biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) tan hoang sau khi bão số 10 quét qua.

Xót xa bờ biển Hải Tiến tan hoang sau bão số 10 - 12.jpg
Sau khi bão số 10 đổ bộ, xã ven biển Hoằng Tiến﻿ bị tàn phá nặng nề.
Xót xa bờ biển Hải Tiến tan hoang sau bão số 10 - 4.jpg
Bàn ghế, ki ốt, ô dù, mái tôn từ các quán ven biển bị gió giật tung, văng khắp nơi.
Xót xa bờ biển Hải Tiến tan hoang sau bão số 10 -.jpg
Nhiều nhà hàng, quán ăn lợp mái tôn bị tốc mái, hư hỏng.
Xót xa bờ biển Hải Tiến tan hoang sau bão số 10 - 7.jpg
Xót xa bờ biển Hải Tiến tan hoang sau bão số 10 - 9.jpg
Cây xanh trong khu du lịch bị quật gãy, nằm la liệt trên các lối đi.
Xót xa bờ biển Hải Tiến tan hoang sau bão số 10 - 8.jpg
Tuyến kè “lá chắn” bảo vệ bờ biển Hải Tiến cũng bị sóng lớn đánh nứt toác.
Xót xa bờ biển Hải Tiến tan hoang sau bão số 10 - 10.jpg
Một số đoạn bờ kè bị sạt lở, hở hàm ếch.
Xót xa bờ biển Hải Tiến tan hoang sau bão số 10 - 5.jpg
Xót xa bờ biển Hải Tiến tan hoang sau bão số 10 - 3.jpg
Đất đá từ các triền đồi bị vùi lấp ở nhiều tuyến đường ven biển, lưu thông khó khăn.
Xót xa bờ biển Hải Tiến tan hoang sau bão số 10 - 11.jpg
Bão đổ bộ﻿ đúng thời điểm triều cường dâng cao, càng khiến sức tàn phá tăng gấp bội.
Xót xa bờ biển Hải Tiến tan hoang sau bão số 10 - 2.jpg
Khu du lịch từng sầm uất, nhưng sau bão xơ xác
Thanh Hóa số 10.jpg
Chính quyền địa phương và người dân vẫn chưa thể triển khai thu dọn do mưa lớn và sóng biển tiếp tục dâng cao.
Hải Tiến -2.jpg
Hải Tiến cần nhiều thời gian, nhân lực để khôi phục lại diện mạo vốn có, sau những gì bão số 10﻿ để lại.
ĐẶNG TRUNG
