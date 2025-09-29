Giải cứu 13 người mắc kẹt tại trang trại heo giữa lũ dữ ở Thanh Hóa 29/09/2025 17:33

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các lực triển khai giải cứu thành công 13 người mắc kẹt tại trại nuôi heo trong mưa lũ tại địa bàn xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Chiều 29-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp triển khai giải cứu thành công 13 người mắc kẹt trong mưa lũ tại địa bàn xã Ngọc Lặc.

Trưa cùng ngày, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 6 - Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa về việc có 13 người bị cô lập trong trang trại nuôi heo nằm ở bãi bồi sông Làng Ngòn, thôn Cao Phong (huyện Ngọc Lặc cũ) do nước lũ lên cao chia cắt hoàn toàn khu vực.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã điều động 11 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng, trong đó có mô tô nước, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Trong ngày 29-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu﻿ thành công 13 người mắc kẹt tại trại nuôi heo do bão số 10.

Lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn trong điều kiện nước lũ chảy xiết, lần lượt đưa toàn bộ 13 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.

Trước đó, sáng cùng ngày, trận giông lốc bất ngờ khiến mái nhà của gia đình ông Lê Văn Lương bị sập và thời điểm xảy ra sự cố, ông Lương cùng ba cháu nhỏ đã chạy vào nhà vệ sinh phía sau vườn để trú tạm.

Cảnh sát giải cứu người dân xã Hoằng Phú bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã nhanh chóng có mặt sau khi nhận được tin báo, khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tiếp cận khu vực có nguy cơ sập tiếp và đưa cả bốn ông cháu ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định, không có thương tích.

Cũng trong sáng 29-9, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai cứu hộ tại nhiều địa bàn chịu ảnh hưởng nặng bởi bão số 10, gồm xã Hoằng Giang, phường Đào Duy Từ và phường Sầm Sơn.

Tại các điểm này, có sáu người dân bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu đã được cứu ra ngoài an toàn. Lực lượng chức năng đã dầm mình trong mưa, linh hoạt triển khai các phương án tiếp cận phù hợp với từng địa hình phức tạp.

Hiện toàn bộ các nạn nhân trong các vụ việc trên đều đã được hỗ trợ ổn định tâm lý, sức khỏe ổn định.