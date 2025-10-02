Bão số 10 và lũ gây thiệt hại hơn 12.799 tỉ đồng, 65 người chết và mất tích 02/10/2025 19:10

(PLO)- Nhiều tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tan hoang sau bão số 10, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 12.799 tỉ đồng.

Theo báo cáo cập nhật về công tác phòng chống thiên tai, thiệt hại do bão số 10 từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), tính đến 18 giờ ngày 2-10, mưa lớn trong những ngày qua đã gây lũ lớn trên nhiều sông đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một người mất tích do sạt lở ở Tuyên Quang. Ảnh: CA

65 người chết và mất tích

Tại Hà Giang, mực nước sông Lô đạt 106,47m, vượt lũ lịch sử năm 1969 là 0,90m. Trên sông Bưởi (Thanh Hóa), mực nước 14,33m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử 0,08m. Nhiều sông khác tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn ở mức báo động 2–3.

Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng đồng loạt vận hành xả lũ. Hồ Tuyên Quang lúc 17 giờ ngày 2-10 mở 5 cửa xả, trong khi Hòa Bình đã đóng toàn bộ các cửa xả đáy.

Thiệt hại về người đến nay ghi nhận 49 người chết, 16 người mất tích và 153 người bị thương. Các tỉnh chịu tổn thất nặng nề gồm Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Về nhà cửa, có 200 nhà sập đổ, hơn 169.000 nhà hư hỏng, tốc mái và gần 65.000 căn nhà bị ngập. Riêng Hà Tĩnh có hơn 95.000 nhà tốc mái, Nghệ An trên 62.000 nhà, Thanh Hóa gần 18.000 nhà ngập.

Thiệt hại hơn 12.799 tỉ đồng

Trong nông nghiệp, hơn 80.600ha lúa, hoa màu và 50.000ha rừng bị thiệt hại. Chăn nuôi ghi nhận hơn 21.000 con gia súc và gần nửa triệu gia cầm chết, cuốn trôi. Ngoài ra, 16.825ha nuôi trồng thủy sản bị hư hại, hơn 178 công trình thủy lợi và 51km kênh mương bị tàn phá, ghi nhận 27 sự cố đê điều.

Ngành giáo dục có 1.458 điểm trường bị ảnh hưởng; giao thông ách tắc tại 7.584 điểm trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Điện lực ghi nhận 8.515 cột điện gãy đổ, gần 2,7 triệu khách hàng mất điện. Đến nay, hơn 2,2 triệu hộ đã được cấp điện trở lại, song còn gần 470.000 hộ ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang chờ khôi phục.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ tại một số địa phương đã lên tới hơn 12.799 tỉ đồng, trong đó riêng Hà Tĩnh 6.000 tỉ, Lào Cai 2.750 tỉ, Nghệ An 2.120 tỉ. Các địa phương đang tiếp tục rà soát và khẩn trương khắc phục hậu quả.