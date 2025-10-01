Bộ Tài chính: Khẩn trương báo cáo, chi trả bảo hiểm do ảnh hưởng bão số 10 và mưa lũ 01/10/2025 10:51

(PLO)- Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm kịp thời xác định thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng bão số 10 và mưa lũ; thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường bảo hiểm.

Để kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khắc phục thiệt hại do bão số 10, ngày 1-10, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác ứng phó.

Kịp thời xác định thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người mua bảo hiểm, người thụ hưởng.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm kịp thời xác định thiệt hại về người và tài sản; thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường bảo hiểm. Ảnh: ĐẮC LAM

Cục cũng đề nghị Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

Ngoài ra, Cục yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hỗ trợ nhân đạo,... trong hôm nay (1-10).

Trước đó, Thủ tướng đã có công điện về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão. Theo đó, các địa phương chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách... Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương không đủ nguồn lực thì UBND cấp tỉnh khẩn trương có văn bản báo cáo Thủ tướng, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp xử lý theo quy định, phải hoàn thành công tác chi hỗ trợ nhân dân trước ngày 5-10.