Hình ảnh mưa trắng trời, ngập lụt diện rộng ở miền núi Hà Tĩnh 29/09/2025 13:48

(PLO)- Bão số 10 đã làm gần 43.000 ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị hư hỏng, mưa trắng trời gây lụt, hàng ngàn hộ dân bị cô lập.

Ngày 29-9, toàn tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10. Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, toàn bộ 3.983 tàu thuyền với gần 11.000 lao động đã vào bờ an toàn.

Nước lũ gây ngập ở xã miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Công tác sơ tán dân được triển khai quyết liệt, đến 10 giờ 29-9, Hà Tĩnh đã di dời 9.585 hộ với hơn 20.000 người, trong đó khu vực ven biển chiếm trên 13.000 người. Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có 523 hộ dân bị ngập, hơn 2.700 hộ với 6.600 người đang bị cô lập; 168 tuyến đường, dài 136 km, ngập sâu.

Nước sông Ngàn Sâu lên nhanh, lũ đang làm nhiều hộ dân ở xã Hương Sơn bị ngập nặng.

Theo Sở NN&MT tỉnh Hà Tĩnh, ở tỉnh này có một người tử vong khi khắc phục nhà cửa sau bão, chín người khác bị thương. Về nhà ở, có gần 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng. Nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng với gần 1.000 ha hoa màu và 158 ha thủy sản bị ngập, 20 tấn cá lồng chết. Hệ thống thủy lợi, đê điều xuất hiện nhiều điểm sạt lở; hơn 1.100 cột điện bị đổ gãy khiến toàn tỉnh mất điện, đến trưa nay mới cấp điện lại được một số khu vực.

Nhiều hộ dân ở xã Hương Sơn bị ngập sâu.

Ngoài ra, 167 điểm trường và 12 cơ sở y tế bị hư hỏng, tốc mái; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở, chia cắt cục bộ.

Đặc biệt, mực nước trên sông Ngàn Phố (xã miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang lên rất nhanh, vào lúc 7 giờ sáng nay (29-9) đã vượt trên mức báo động 3 là 115cm.

Dự báo trong thời gian tới, lũ còn tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt diện rộng, sạt lở đất và mất an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 10, phòng chống lụt tại xã Hương Sơn.

Nước lũ gây chia cắt giao thông.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, triển khai phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, đảm bảo nước sạch, lương thực, nhu yếu phẩm. Đồng thời khôi phục nhanh hệ thống điện, thông tin liên lạc, trường học và cơ sở y tế.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (thứ 3 từ phải sang) chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và phòng, chống lũ lụt tại xã Hương Sơn.

Nước lũ tại xã Hương Sơn nhìn từ đường Hồ Chí Minh.