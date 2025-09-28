Cõng người già, bế trẻ em chạy tránh bão số 10 28/09/2025 14:22

(PLO)- Ứng phó với bão số 10 đang tiến sát bờ, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã và đang sơ tán dân ở địa bàn xung yếu, cụ già, trẻ con đã được cõng, bế đến nơi an toàn.

Chiều nay (29-9), trên địa bàn khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An có mưa, giông và gió bắt đầu thổi mạnh từ ven biển đến các địa phương miền núi.

Trước dự báo bão Bualoi (bão số 10) sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục di dời dân đến nơi an toàn, gia cố các công trình trọng điểm, xung yếu.

Tàu tiếp cận, đưa người dân làng Hồng Lam (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) sơ tán đến nơi an toàn.

Tính đến 12 giờ trưa hôm nay (28-9) các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã tổ chức sơ tán được hơn 5.800 hộ với hơn 12.500 người đến nơi an toàn. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành công tác sơ tán dân trước 15 giờ 28-9 (trước khi bão số 10 đổ bộ vào). Hà Tĩnh đã cấm biển vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 27-9-2025.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh có biết, đến thời điểm chiều nay tại tất cả 3.983 phương tiện tàu, thuyền với 10.994 lao động tàu thuyền đã vào bờ tránh trú an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải (đứng giữa) kiểm tra, động viên bà con nhân dân đi sơ tán tránh trú bão số 10.

Lực lượng quân sự, Biên phòng điều động 2.000 quân và 7.000 dân quân tự vệ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2.100 cán bộ, chiến sĩ và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã điều động 4.500 lực lượng thanh niên tại chỗ hỗ trợ gia cố đê điều, sơ tán dân, cắt tỉa cành cây, chằng chống trường học, công trình xây dựng, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Các địa phương phường, xã đã ứng trực 100% quân số để ứng phó với bão số 10.

Cụ bà ở phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) được lực lượng công an giúp đỡ sơ tán đến nơi an toàn.

Cán bộ công an bế người dân ở phường Sông Trí lên xe hơi và di chuyển đến nơi cao trú ẩn.

Cụ bà Hồ Thị Ngoan (95 tuổi, trú xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) được thanh niên cõng, đưa đến Trường Mầm non Xuân Giang (Hà Tĩnh) để tránh, trú bão.

Trẻ em ở làng ốc đảo Hồng Lam (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) được bế chạy tránh bão số 10.

Công an giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi cao, khô ráo.

Công an giúp dân khiêng, kê tủ lạnh, tài sản lên cao tránh nước ngập.

Người dân ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh lên xe khách sơ tán đến nơi an toàn.

Bà Trần Thị Xuân (89 tuổi, mẹ liệt sĩ)- ngồi giữa và người dân xã Nghi Xuân được sơ tán đến trường học kiên cố.

Bộ đội, công an, dân quân giúp người dân gia cố nhà cửa trước khi bão số 10 đổ bộ.