TP.HCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của bão số 10 28/09/2025 11:35

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 10, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ từ trưa chiều đến tối ngày 28-9 có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 29-32 độ C.

Theo Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ, cơn bão số 10 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc có khả năng mạnh thêm và tiến về phía đất liền các tỉnh Trung Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Ảnh hưởng của bão số 10, sáng ngày 28-9, TP.HCM có mưa ở nhiều nơi. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Vì vậy, thời tiết tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ từ trưa chiều đến tối ngày 28-9 có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 29-32 độ C.

Trong hai đến ba ngày tới, cơn bão số 10 khả năng đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh.

Vào sáng sớm ngày 29-9 bão số 10 tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng thấp trên khu vực Thượng Lào.

Theo đó, thời tiết ở các tỉnh Nam Bộ trong trong ngày 29-9, mưa vẫn xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to tập trung về trưa, chiều và tối.

Ngày 30-9, mưa giảm và chỉ còn xảy ra rải rác, tập trung nhiều về chiều và tối.

Về tình hình cơn bão số 10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Lúc 7 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-Tp. Đà Nẵng, cách Tp. Huế khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.