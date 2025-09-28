Bão số 10 gió mạnh cấp 12: Hơn 11.000 người đã sơ tán, 4 người mất tích 28/09/2025 16:35

(PLO)- Trước tình hình bão số 10 đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua.

Chiều nay (28-9), tại trụ sở Quân Khu 4 (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến triển khai ứng phó khẩn cấp cơn bão số 10.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng Thủ dân sự quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp.

Tại trụ sở Bộ NN&MT có sự tham dự của ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng...

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp đồng chủ trì tại điểm trụ sở Quân khu 4.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ Trưởng Bộ NN&MT và Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam báo cáo.

Gió mạnh, mưa lớn kéo dài nhiều giờ

Theo báo cáo, ngày 28-9, bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) với sức gió giật cấp 15 đã áp sát vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, gây mưa lớn, gió mạnh trên diện rộng. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, lại đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ vừa hứng chịu nhiều thiệt hại do bão số 3, số 5 và mưa lũ sau bão.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ Trưởng Bộ NN&MT báo cáo tại cuộc họp.

Theo dự báo, từ chiều tối 28-9 đến rạng sáng 29-9, bão gây gió mạnh cấp 8-12 tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, vùng ven biển có nơi giật cấp 14. Thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài từ 18 giờ ngày 28-9 đến khoảng 2 giờ sáng 29-9.

Từ ngày 26 đến 28-9, mưa lớn đã trút xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, nhiều nơi trên 300 mm. Huế ghi nhận lượng mưa tới 570 mm, Đà Nẵng 440 mm, A Lưới (Thừa Thiên – Huế) 469 mm. Dự báo đến ngày 30-9, khu vực từ đồng bằng Bắc Bộ đến Bắc Quảng Trị còn có mưa 200 - 400 mm, cục bộ trên 600 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại đô thị, vùng trũng thấp.

Trên các sông lớn như Chu (Thanh Hóa), Cả (Nghệ An), Kiến Giang (Quảng Trị), mực nước đang dâng cao, nhiều nơi đạt báo động 2-3.

Hơn 11.000 người sơ tán, 4 người mất tích

Đến 11 giờ ngày 28-9, các tỉnh từ Ninh Bình đến Thừa Thiên – Huế đã tổ chức sơ tán 4.694 hộ dân với 11.177 người khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, Hà Tĩnh sơ tán nhiều nhất với 6.749 người. Công tác di dời vẫn đang được tiếp tục triển khai khẩn trương.

Lực lượng Công an xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đưa người già đi sơ tán đến nơi an toàn.

Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền cũng được đặc biệt chú trọng. 67.970 phương tiện với hơn 286.000 lao động đã được thông báo, hướng dẫn di chuyển tránh bão. 11 tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã ra lệnh cấm biển.

Tuy vậy, sáng 28-9 đã xảy ra sự cố tại Cửa Việt (Quảng Trị) khi 2 tàu cá của TP.HCM gặp nạn. Một tàu bị chìm khiến 3 ngư dân rơi xuống biển, mới cứu được 1 người, còn 2 người mất tích. Trước đó, 1 ngư dân ở Huế bị nước cuốn trôi khi trượt chân, một người khác ở Đà Nẵng cũng mất tích tại xã Khâm Đức. Tổng cộng đã có 4 người mất tích do bão.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An báo cáo trực tiếp tại cuộc họp.

Ngoài ra, mưa bão làm 76 ngôi nhà ở Huế bị tốc mái, nhiều cầu tạm ở Nghệ An bị cuốn trôi, một số tuyến giao thông tại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế bị ngập cục bộ.

Nguy cơ mất an toàn đê điều, hồ chứa

Hiện các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có 34 vị trí đê điều xung yếu. Hầu hết hệ thống đê biển ở khu vực này chỉ được thiết kế chống bão cấp 9-10, trong khi bão số 10 giật trên cấp 12, vượt mức thiết kế. Các tuyến đê biển Quảng Nham (Thanh Hóa), Diễn Thành, Quỳnh Thọ (Nghệ An), Cẩm Nhượng, Hội Thống (Hà Tĩnh), Vĩnh Thái (Quảng Trị) được xác định là điểm nóng cần đặc biệt gia cố.

Gia cố đê ở xã Đan Hải (Hà Tĩnh).

Về hồ chứa, nhiều công trình lớn như Cửa Đạt, Trung Sơn (Thanh Hóa), Bản Vẽ (Nghệ An), Ngàn Trươi (Hà Tĩnh), Hương Điền, Tả Trạch (Thừa Thiên – Huế) vẫn còn dung tích dự phòng. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn với các hồ nhỏ, hồ đã đầy nước và công trình đang thi công dở dang là rất lớn.

Ứng phó khẩn cấp

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện 173 và 174. Tại Công điện số 174, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão số 10 đi qua; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống bão số 10.

Người dân xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đi sơ tán đến các trường học cao tầng.

Các công điện của Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung ứng phó với bão số 10 theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nhiệm vụ ưu tiên gồm: Hoàn thành sơ tán dân trước 17 giờ ngày 28-9, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, di dời người ở lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản; gia cố đê điều, hồ chứa, đặc biệt tại các vị trí xung yếu; chủ động xả nước hồ chứa để đón lũ; cho học sinh nghỉ học, tạm dừng sản xuất tại khu công nghiệp trong thời gian bão đổ bộ.

Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại vùng ngập sâu, sạt lở; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Các địa phương cũng được yêu cầu huy động lực lượng thu hoạch nông sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đồng thời vận hành hệ thống tiêu úng bảo vệ diện tích lúa, rau màu, khu dân cư và khu công nghiệp.