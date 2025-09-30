Mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng chỉ đạo triệt để di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm 30/09/2025 19:09

(PLO)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai xảy ra mưa lớn, sạt lở, lũ quét nghiêm trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra chỉ đạo khẩn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 181 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An; Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Công an, NN&MT; Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai.

Tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn

Công điện nêu theo tổng hợp báo cáo mới nhất của Bộ NN&MT, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại về tính mạng, tài sản.

Trong đó, tại Cao Bằng đã xảy ra lũ quét tại khu lán trại công trường thi công tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh làm 3 công nhân mất tích, 2 người bị thương, 2 người chết do sạt lở đất và lũ cuốn trôi. Tại Tuyên Quang 4 người mất tích do sạt lở đất; tại Lào Cai 4 người chết và mất tích.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị tử vong, mất tích. Ông cũng chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị thiên tai.

Theo dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp, vì vậy, để tập trung khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, lưu ý bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ngập lụt và sạt lở xuất hiện tại Cao Bằng.

Di dời triệt để dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng NN&MT chỉ đạo các địa phương triển khai công tác phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt. Trong đó, tập trung rà soát, chủ động sơ tán, di dời triệt để dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn và khu vực chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của địa phương khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động xây dựng trong mùa mưa lũ. Nhất là bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động, máy móc, phương tiện, thiết bị thi công trên các tuyến cao tốc ở miền núi, trung du.

"Không để xảy ra thiệt hại về người và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản", công điện nêu rõ.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia được yêu cầu theo dõi sát tình hình, chủ động tổ chức đoàn công tác phối hợp, điều phối, hỗ trợ các địa phương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.