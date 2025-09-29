Bản tin trưa 29-9: Cập nhật thiệt hại ban đầu do bão số 10 tại các địa phương; Cảnh báo lũ lên nhanh do hoàn lưu bão số 10 29/09/2025 14:13

(PLO)- Bản tin cập nhật các thông tin nóng: Cập nhật thiệt hại ban đầu do bão số 10 tại các địa phương; Cảnh báo hoàn lưu bão số 10 còn rất mạnh, lũ đang lên nhanh ở Hà Tĩnh; TP.HCM: CSGT truy đuổi gần 50 km bắt nghi can trộm xe ô tô,…

Từ rạng sáng nay 29-9, bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền gây mưa lớn và gió giật mạnh, nhiều tuyến phố tại các phường trung tâm của tỉnh Thanh Hóa bị ngập cục bộ. Đến khoảng 8g sáng nay, bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn, kèm gió giật mạnh cấp 9-10. Gió rít mạnh đã quật đổ nhiều cây xanh trên địa bàn tỉnh, mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác ứng phó đang được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật diễn biến tình hình, tập trung bảo vệ tính mạng người dân và tài sản.