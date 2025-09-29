Ứng phó bão: Siêu thị thành kho dự trữ vệ tinh, giảm giá 33% hàng thiết yếu 29/09/2025 18:25

(PLO)- Các hệ thống bán lẻ lớn như Saigon Co.op, Lotte Mart, MM Mega Market đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10.

Các siêu thị không chỉ tăng nguồn cung hàng thiết yếu gấp nhiều lần mà còn chủ động thực hiện nhiều chương trình giảm giá sâu, thậm chí biến siêu thị thành nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân.

Siêu thị mở cửa đón người dân trú bão, giảm giá đến 33%

Đại diện Saigon Co.op cho biết, ghi nhận sáng ngày 29-9, tại nhiều điểm bán nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 10 như Co.opmart Hà Tĩnh, Co.opmart Thanh Hóa, Co.opmart Đồng Hới, Co.opmart Quảng Trị và các cửa hàng Co.op Food, cơ sở vật chất bên ngoài bị tác động nhất định do mưa bão.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ nhân viên đã nhanh chóng khắc phục hiện trường, nhờ đó hoạt động bên trong siêu thị diễn ra ổn định.

Công tác chuẩn bị từ hai ngày trước khi bão còn ngoài khơi. Saigon Co.op đã tăng tốc nhập hàng và dự trữ lượng nhu yếu phẩm gấp hai đến ba lần so với bình thường.

Cụ thể, các mặt hàng như gạo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, sữa, nước uống đóng chai, mì gói và đồ ăn liền đã được ưu tiên bổ sung.

Bên cạnh đó, hệ thống kho lạnh, kho trung chuyển và mạng lưới logistics toàn quốc được đặt trong tình trạng trực chiến để đảm bảo lưu thông hàng hóa liên tục.

Đặc biệt, tại khu vực tâm bão, các siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh và Co.opmart Thanh Hóa còn được bố trí thành điểm hỗ trợ khẩn cấp, sẵn sàng mở cửa đón người dân đến trú ẩn, cung cấp miễn phí nước uống, khu vực nghỉ ngơi, hỗ trợ điện sạc cho các thiết bị di động.

Đáng chú ý, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống đồng loạt trở thành những kho dự trữ vệ tinh, phối hợp chặt chẽ với trung tâm phân phối để điều tiết nguồn hàng.

Hàng hóa được tăng cường từ cả hai đầu Nam – Bắc, xe chi viện liên tục vận chuyển hàng hóa về khu vực miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Ngoài ra, dịch vụ giao hàng tận nơi cũng được tăng cường qua cửa hàng trực tuyến, hotline 1900555568, hoặc số Zalo của từng siêu thị, hạn chế tối đa rủi ro đi lại cho người dân.

Đội ngũ nhân viên cùng lực lượng cứu hộ nội bộ được phân công trực 24/24 giờ để duy trì hoạt động tối thiểu trong mọi tình huống.

Siêu thị tăng nguồn hàng hóa thiết yếu tại khu vực bị ảnh hưởng bão số 10.

Khách hàng tăng mua sắm, siêu thị giảm giá để san sẻ chi tiêu

Đại diện Lotte Mart cho biết, Lotte Mart Vinh là một trong những siêu thị nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão nên đã chủ động tháo dỡ bảng quảng cáo, banner và tỉa cành cây xung quanh khu vực.

Đội ngũ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước, máy phát điện và tăng cường nhân viên kỹ thuật, bảo vệ hoạt động 24/24 giờ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Cũng theo đại diện Lotte Mart, những ngày gần đây, người dân có xu hướng tích trữ thực phẩm, khiến lượng khách hàng tại Lotte Mart Vinh tăng khoảng 15% so với ngày thường.

“Để đáp ứng nhu cầu này, siêu thị đã hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp để tăng lượng hàng hóa lên gấp 4 - 5 lần đối với các mặt hàng thiết yếu như rau củ, thịt, cá, mì tôm, thực phẩm khô.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng tươi sống chủ lực như thịt heo, gà, bò, cá hồi và các loại trái cây cũng được giảm giá để bình ổn thị trường và đảm bảo khả năng tiếp cận của người dân” - đại diện Lotte Mart chia sẻ.

Tương tự, MM Mega Market Việt Nam cũng nhanh chóng triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp nhằm duy trì nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng sốt giá.

Các trung tâm trong khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp như MM Mega Market Vinh, Depot Thanh Hóa và Depot Đồng Hới (Quảng Bình) đều đã được chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm khô, nước uống, rau củ quả, thịt cá, được ưu tiên dự trữ.

Tại MM Mega Market Vinh, nguồn cung ổn định, hàng hóa tươi sống được nhập về nhiều hơn so với ngày thường.

Công ty đã gia cố cơ sở vật chất, tăng cường kiểm tra hệ thống điện, triển khai phương án phòng chống ngập úng và sắp xếp hàng hóa lên các khu vực cao. Đồng thời, nhân viên tại các trung tâm đã được tập huấn quy trình sơ tán khẩn cấp.

“Mục tiêu chung của các hệ thống bán lẻ là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên, hàng hóa và phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân trong mùa bão” - đại diện MM Mega Market nhấn mạnh.

Theo đại diện Saigon Co.op, song song với việc bảo đảm nguồn cung, đơn vị triển khai các chương trình trợ giá để san sẻ chi tiêu với người tiêu dùng.

Theo đó, mì gói, đồ hộp, bánh mì, xúc xích… được giảm sâu đến 33%, đi kèm chương trình mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1...

Riêng nhóm hàng rau xanh, củ, quả thường biến động mạnh trong mưa bão, Saigon Co.op đã phối hợp với các nhà vườn, hợp tác xã để bổ sung nguồn cung liên tục, đồng thời giảm thêm từ 15% – 20% nhằm đảm bảo mức giá bình ổn, giúp người dân an tâm tích trữ.

Các mặt hàng thịt heo, thịt gà, thịt ếch, tôm, trứng… cũng được điều chỉnh giảm bình quân 10%.