Kích cầu dịp 2-9: Doanh nghiệp, siêu thị ở TP.HCM tưng bừng giảm giá, ưu đãi 30/08/2025 09:33

Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, người dân sẽ có kỳ nghỉ kéo dài bốn ngày liên tục. Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 80 năm ngày độc lập, các doanh nghiệp và hệ thống siêu thị đã trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi, dịch vụ hấp dẫn nhằm kích cầu mua sắm.

Ghi nhận cho thấy, các doanh nghiệp từ sản xuất đến phân phối đã đồng loạt tung ra nhiều chương trình kích cầu, không chỉ giảm giá sâu mà còn sáng tạo lồng ghép các yếu tố văn hóa, lịch sử vào sản phẩm.

Đơn cử, trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, đại diện Orion Vina cho biết doanh nghiệp này đã khởi động chiến dịch “Tặng bánh chào mừng - Trao tình Việt Nam” trên toàn quốc, góp phần tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc, tự hào cho mỗi gia đình Việt trong ngày đại lễ.

Các dòng sản phẩm chủ lực như ChocoPie, Custas, An được khoác lên diện mạo mới mang đậm tinh thần ngày lễ, kèm theo quà tặng thêm từ một đến hai chiếc bánh trong mỗi hộp nhưng giữ nguyên giá bán.

Siêu thị trang trí rực rỡ chào mừng lễ Quốc khánh 2-9

Không kém cạnh, hệ thống bán lẻ thuần Việt Saigon Co.op cũng khởi động chương trình quảng bá hàng Việt lớn nhất trong năm mang tên “Tự Hào Siêu Thị Việt” tại hơn 800 điểm bán nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết sự kiện diễn ra vào dịp lễ Quốc khánh 2-9 càng mang ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh hàng Việt và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

“Saigon Co.op mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa hàng Việt và người tiêu dùng, đồng thời góp phần xây dựng một nền kinh tế tiêu dùng mang đậm bản sắc dân tộc”- ông Thắng nhấn mạnh.

Theo đó, trong suốt 21 ngày (từ 28-8 đến 18-9), các sản phẩm Việt Nam sẽ được ưu tiên trưng bày tại những vị trí trung tâm, đi kèm loạt ưu đãi hấp dẫn.

Đặc biệt, trong ngày 2-9, khách hàng khi check-in tại siêu thị và có hóa đơn từ 80.000 đồng sẽ nhận được một gấu bông Chú bộ đội (số lượng giới hạn 50 phần quà cho mỗi siêu thị). Riêng tại sáu siêu thị ở Hà Nội, khách hàng đủ điều kiện sẽ được tặng thêm voucher mua sắm Got It trị giá 50.000 đồng.

Song song với các ưu đãi, đơn vị này còn tổ chức các lễ hội ẩm thực vùng miền và các buổi livestream bán nông sản chọn lọc vào cuối tuần, biến không gian mua sắm thành một sự kiện văn hóa - tiêu dùng.

Các hệ thống siêu thị khác như MM Mega Market, Lotte Mart, Aeon cũng không đứng ngoài cuộc.

Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Tiếp thị MM Mega Market, cho biết hệ thống đã chủ động tăng nguồn hàng dự trữ lên 15% để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay.

Bên cạnh đó, các siêu thị MM triển khai đồng loạt nhiều ưu đãi “Mua 1 tặng 1” và giảm giá sâu cho hàng ngàn sản phẩm, đặc biệt các mặt hàng phi thực phẩm có mức giảm lên đến 80%.

Siêu thị giảm giá đến 80% cho hàng phi thực phẩm nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Trong khi đó, hệ thống siêu thị Lotte Mart tập trung vào chương trình “Mừng kỉ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam”, giảm giá đến 50% cho nhiều sản phẩm Việt và áp dụng các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho khách hàng thành viên.

Điểm nhấn khác biệt đến từ hệ thống siêu thị Aeon Việt Nam, khi các hoạt động không chỉ dừng lại ở khuyến mãi. Bên cạnh việc giảm giá hàng ngàn sản phẩm, Aeon còn giới thiệu những mặt hàng được thiết kế riêng cho ngày lễ như bộ sushi “I Love Vietnam” hay các loại bánh, đồ uống được trang trí hình cờ đỏ sao vàng.

Không gian mua sắm cũng trở nên sôi động hơn với sự kiện vẽ cờ dành cho trẻ em, tạo không khí lễ hội vui tươi cho các gia đình. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm dự kiến tăng cao, các siêu thị Aeon cũng thông báo điều chỉnh thời gian hoạt động, mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn trong suốt kỳ nghỉ lễ.