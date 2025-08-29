'Khuyến mãi hàng hiệu - City Sale' 2025 được tổ chức dưới ga ngầm Metro 29/08/2025 15:21

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM mong người dân và du khách tích cực hưởng ứng để sự kiện Khuyến mãi hàng hiệu năm 2025 thực sự trở thành một ngày hội mua sắm, tiêu dùng, góp phần lan tỏa sức sống và tinh thần hội nhập của thành phố.

Sáng 29-8, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức khai mạc sự kiện “Khuyến mãi hàng hiệu - City Sale” năm 2025 tại một địa điểm đặc biệt - ga metro Bến Thành (ga ngầm tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên).

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, với quy mô dân số trên 14 triệu người, TP.HCM hiện là thị trường tiêu dùng nội địa lớn nhất cả nước.

"Theo số liệu thống kê, bảy tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố đạt trên 1 triệu tỉ đồng, tăng gần 15,5% so với cùng kỳ. Đây là một kết quả đáng khích lệ, khẳng định sức sống mạnh mẽ của thị trường," ông Dũng nói.

Theo lãnh đạo thành phố, sau nhiều năm triển khai, “City Sale” đã trở thành một thương hiệu riêng của TP.HCM và có sức lan tỏa mạnh mẽ. So với năm ngoái, chương trình năm nay có bước phát triển nổi bật hơn về quy mô, với nhiều thương hiệu quốc tế và trong nước tham gia, cùng các địa điểm, hình thức tổ chức đa dạng, gần gũi hơn với người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tham quan gian hàng có khuyến mãi hấp dẫn.

“Thành phố kỳ vọng, thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp không chỉ bán hàng, quảng bá thương hiệu mà còn thể hiện trách nhiệm với người tiêu dùng bằng chất lượng và dịch vụ tốt nhất.

Với người dân và du khách, ‘City Sale’ sẽ mang lại những trải nghiệm mua sắm hấp dẫn, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế thành phố,”- ông Dũng bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng thành phố; đồng thời mong người dân và du khách tích cực hưởng ứng để City Sale 2025 thực sự trở thành một ngày hội mua sắm, tiêu dùng và trải nghiệm văn hóa, góp phần lan tỏa sức sống, tinh thần hội nhập của thành phố.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chất lượng hàng hóa, minh bạch thông tin khuyến mãi nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Qua đó xây dựng hình ảnh một thành phố văn minh, hiện đại và thân thiện.

Sau lễ khai mạc, lãnh đạo thành phố đã di chuyển bằng tàu metro đến Vincom Mega Mall Thảo Điền để trực tiếp trải nghiệm cung đường mua sắm mới trong sự kiện năm nay.