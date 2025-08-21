Mới: TP.HCM mở 'shopping dưới lòng đất', hàng hiệu giảm giá đến 80% 21/08/2025 14:14

(PLO)-Chương trình Khuyến mãi hàng hiệu-City Sale năm 2025 diễn ra từ ngày 28-8 đến 7-9 tại bốn địa điểm đặc biệt là không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga metro với 500 sản phẩm hàng hiệu giảm giá đến 80%

Sáng 21-8, Sở Công Thương TP.HCM đã họp báo công bố kế hoạch triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung “Shopping Season” và Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng “Tick xanh trách nhiệm” năm 2025.

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng 18%

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Phòng Quản lý thương mại thuộc Sở Công Thương TP.HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố trong bảy tháng đầu năm đã đạt 1,07 triệu tỉ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây.

“Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 18% do Trung ương giao, cũng như đóng góp vào tăng trưởng GRDP chung của thành phố, các hoạt động kích cầu tiêu dùng cần được triển khai quyết liệt và thiết thực hơn”- ông Hùng nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Sở Công Thương sẽ tập trung vào một loạt giải pháp đồng bộ. Trọng tâm là bảo vệ người tiêu dùng thông qua chương trình “Tick xanh trách nhiệm”, tăng cường kiểm soát thị trường, chống hàng gian, hàng giả.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tổ chức các chương trình bán hàng lưu động với giá ưu đãi cho công nhân, người lao động, đồng thời đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi lớn như “Shopping Season” và “City Sale” để thu hút người dân và du khách.

Tâm điểm của đợt kích cầu lần này là sự kiện “City Sale”, quy tụ hơn 500 thương hiệu trong nước và quốc tế với mức khuyến mãi lên đến 80%, áp dụng cho nhiều ngành hàng từ mỹ phẩm, thời trang đến đồ gia dụng.

Sau thành công của đợt một tại trung tâm thương mại Parc Mall (giúp tăng 50% lượng khách), chương trình sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 28-8 đến 7-9 tại bốn địa điểm: Vincom Mega Mall Thảo Điền, Diamond Plaza, SC VivoCity và đặc biệt là không gian “shopping dưới lòng đất” tại ga Bến Thành (tuyến metro số 1)

Đây là lần đầu tiên một sự kiện mua sắm được tổ chức tại ga metro, mở ra một “cung đường mua sắm” mới, kết nối trực tiếp với các trung tâm thương mại lớn.

“Chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ thu hút thêm từ 30% đến 50% lượng khách đến tham quan, mua sắm”, ông Hùng chia sẻ.

Chương trình City Sale năm 2024 thu hút nhiều khách hàng mua sắm. M.HÙNG

Lần đầu tiên ngân hàng đồng hành cùng chương trình

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết chương trình City Sale năm nay được xã hội hóa 100%, khẳng định sự lớn mạnh của chương trình khi ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như VNPAY, Xanh SM và các ví điện tử.

Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên có sự đồng hành của hai ngân hàng lớn là HDBank và Vikki Bank, mang đến các chính sách ưu đãi hấp dẫn như tặng voucher, hoàn tiền 10%-20% khi khách hàng mở thẻ mới hoặc thanh toán qua thẻ.

“Sự tham gia của các ngân hàng mang ý nghĩa kép: không chỉ nâng tầm giá trị cho sự kiện mà còn thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của thành phố và Chính phủ. Về lâu dài, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng sự kiện này thành một thương hiệu thường niên, góp phần đưa TP.HCM trở thành một trung tâm mua sắm sôi động trong khu vực", ông Phương nói.