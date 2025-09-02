Lượng khách đến siêu thị mua sắm vui chơi trong kỳ nghỉ Lễ 2-9 tăng đột biến 02/09/2025 18:04

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2-9, các siêu thị, trung tâm thương mại tại TP.HCM vẫn thu hút nhiều gia đình đến vui chơi, giải trí, dù hoạt động mua sắm đã hạ nhiệt so với những ngày trước đó.

Tuy chưa tổng kết toàn kỳ nghỉ lễ 2-9, các nhà bán lẻ lớn đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lượng khách đến vui chơi mua sắm tăng gấp hai lần, thậm chí là đột biến so với ngày thường.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, đơn vị đã ghi nhận lượng khách đến mua sắm tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc tăng đột biến trong suốt kỳ nghỉ lễ, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Kết quả này đến từ việc các siêu thị đã chủ động tăng nguồn cung hàng thiết yếu từ 20%-30% và triển khai một chương trình khuyến mãi toàn diện.

Cụ thể, hàng loạt mặt hàng thiết yếu được giảm giá sâu hơn 50%, kết hợp đa dạng các hình thức khuyến mãi như mua 1 tặng 1, hoàn tiền 8%, hay tặng thêm giỏ hàng nông sản, tặng gấu bông mascot phiên bản đặc biệt 2-9 cho khách hàng mặc trang phục có màu đỏ đến tham quan mua sắm....

Các buổi livestream bán nông thủy sản ngay tại siêu thị cũng tạo nên không khí mua sắm sôi động.

Siêu thị không đông khách mua sắm trong ngày 2-9. Ảnh: TÚ UYÊN

Tương tự, đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, đơn vị cũng ghi nhận lượng khách đến mua sắm tại các trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc tăng khoảng 15%-20% so với ngày thường, tập trung đông nhất vào các khung giờ cao điểm chiều và tối.

Trong khi đó, đại diện Aeon Việt Nam cho biết, đúng như dự báo của chúng tôi, kỳ nghỉ lễ 2-9 kéo dài bốn ngày là dịp để người dân sum họp, du lịch, vui chơi giải trí đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu mua sắm thực phẩm và đồ dùng thiết yếu, đặc biệt là nhóm sản phẩm phục vụ tiệc gia đình và dã ngoại. Bên cạnh thực phẩm, sức mua còn ghi nhận ở nhóm đồ giải khát mùa hè -thu…

Theo đó, lượng khách đến các trung tâm Trung tâm thương mại, Trung tâm Bách hóa tổng hợp và siêu thị của Aeon Việt Nam tại khu vực Hà Nội tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, trong khi tại TP.HCM cũng ghi nhận mức tăng khoảng hai lần.

“Sự tăng trưởng không chỉ đến từ nhu cầu mua sắm, ăn uống của người dân địa phương, mà đặc biệt tại Hà Nội còn ghi nhận lượng lớn du khách từ các tỉnh thành đổ về tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Đáng chú ý nhu cầu mua sắm của người dân tập trung chủ yếu vào các nhóm thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn và dịch vụ ăn uống.

Trong đó, rau củ, thịt cá và các món ăn chế biến tiện lợi tại khu ẩm thực tự chọn là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu", đại diện Aeon Việt Nam chia sẻ.