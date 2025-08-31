Gạo, trà, cà phê... rộn ràng trên sóng livestream dịp lễ 2-9 31/08/2025 08:15

(PLO)- Các sản phẩm nông sản Việt Nam như gạo, trà, cà phê, thủ công mỹ nghệ... được người tiêu dùng đón nhận tích cực trên sóng livestream.

Thông tin từ Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Agritrade), Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đơn vị này đang phối hợp với TikTok Shop để triển khai “Tuần lễ tự hào nông sản Việt Nam”. Sự kiến kéo dài từ ngày 28-8 đến hết ngày 5-9.

Tuần lễ nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Bộ Nông nghiệp và Môi Trường hưởng ứng Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025).

Agritrade thông tin, điểm nhấn của “Tuần lễ tự hào nông sản Việt Nam” là 8 phiên livestream chuyên đề trực tiếp tại triển lãm để giới thiệu đa dạng các sản phẩm nông sản Việt Nam tiêu biểu như gạo, trà, cà phê, trái cây đặc sản, sản phẩm OCOP và thủ công mỹ nghệ.

Các sản phẩm nông sản Việt Nam được người tiêu dùng đón nhận tích cực trên sóng livestream. Ảnh: Khánh Linh

Điều đặc biệt của chuỗi sự kiện là sự kết hợp giữa hoạt động thương mại và trải nghiệm văn hóa: các nghệ nhân và nông dân trực tiếp tham gia thao diễn kỹ thuật, chia sẻ câu chuyện và quy trình làm ra sản phẩm của mình.

Nghệ nhân trực tiếp tham gia thao diễn kỹ thuật, chia sẻ câu chuyện và quy trình làm ra sản phẩm của mình. Ảnh: Khánh Linh

Song song với đó là sự đồng hành của nhiều nhà sáng tạo nội dung đã làm nên “hiện tượng” về tiêu thụ nông sản Việt trên sàn thương mại điện tử như Thảo Mola, Thiện Nhân, Mai Tây Bắc, Pew Pew…

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Agritrade nhìn nhận, chương trình không chỉ quan trọng con số doanh thu mà điều quan trọng là lan tỏa hình ảnh và giá trị của nông sản Việt. Từ một quốc gia từng thiếu đói, nay Việt Nam đã là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, cà phê, trà, thủ công mỹ nghệ.

“Các hashtag như #80NamNongNghiepMoiTruong, #HangVietVuonMinh, #TuHaoHangViet đã trở thành biểu tượng lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số, khuấy động tinh thần tự hào trong cộng đồng hơn 70 triệu người dùng TikTok tại Việt Nam.

Theo đó, “Tuần lễ tự hào nông sản Việt" không chỉ là một sự kiện thương mại mà còn là thông điệp về tinh thần hội nhập, nơi đổi mới, công nghệ và văn hóa cùng hòa quyện, để nông sản Việt tự tin khẳng định vị thế trong dòng chảy toàn cầu.

Sự kiện này khẳng định khát vọng đưa Việt Nam trở thành "quốc gia nông sản số" và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên kinh tế số và kinh tế xanh, với sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ”- ông Tiến chia sẻ.

Lãnh đạo của Agritrade cho biết thêm, “Tuần lễ tự hào nông sản Việt” cũng là hoạt động tổng kết tháng hàng Việt vươn mình, nhằm tôn vinh hàng Việt nhân dịp kỷ niệm 80 Ngày Quốc Khánh do TikTok Shop khởi xướng.

Theo đó, chỉ tính riêng tháng hàng Việt vươn mình, sự kiện đã bán ra gần 50.000 đơn hàng thời trang, phụ kiện mang sắc đỏ sao vàng đến từ các thương hiệu Việt, thông qua 200 phiên livestream.

Cùng với đó, gần 10.000 đơn hàng trái cây đặc sản theo mùa từ các vùng canh tác lớn trên cả nước được bán ra trên cả nước, chỉ sau 72 tiếng livestream đến từ 50 phiên livestream bán hàng của các nhà sáng tạo nội dung.

Ban tổ chức cũng ghi nhận, chỉ trong tháng 8, có 60 phiên chợ OCOP và livestream sản phẩm thủ công truyền thống, hỗ trợ các chủ thể OCOP và nghệ nhân làng nghề tạo ra hơn 12.500 đơn hàng sau 72h livestream.

Song song với đó, hơn 1.400 sản phẩm đến từ 56 thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng có mặt trên các phiên livestream. Theo đó, chỉ sau 48h livestream, đã có hơn 4000 đơn hàng đã được bán ra (chương trình kéo dài tới hết 28-8-2025).