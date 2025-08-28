Gen Z đua nhau mua sắm áo yêu nước, khăn choàng in hình lá cờ Tổ Quốc 28/08/2025 17:13

(PLO)- Các sản phẩm áo yêu nước, khăn choàng in hình lá cờ Tổ Quốc... đang gây sốt trên các sàn thương mại điện tử nhờ người tiêu dùng, đặc biệt là gen Z tăng mua sắm

Theo số liệu thống kê từ Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, các sản phẩm thời trang, phụ kiện có liên quan đến ngày Quốc Khánh 2-9 đang được giới trẻ, đặc biệt là gen Z, “săn đón” trên các nền tảng thương mại điện tử.

Đua nhau mua sắm thời trang, phụ kiện yêu nước

Số liệu ghi nhận trên 4 sàn Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki cho thấy, chỉ trong 1 tháng từ 23-7 đến ngày 23-8, doanh thu bán các sản phẩm thời trang, phụ kiện liên quan tới Quốc Khánh 2-9 đạt 13,5 tỉ đồng, tăng gần 61 lần so với cùng kỳ 2024.

Tổng sản lượng bán ra đạt hơn 198 ngàn sản phẩm, tăng hơn 51 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Nền tảng Metric.vn chỉ ra, các sản phẩm như áo, váy trẻ em có in dòng chữ “Độc lập - tự do - hạnh phúc”, áo yêu nước in hình cờ đỏ sao vàng, túi vải, khăn choàng đỏ in hình cờ đỏ sao vàng hoặc bản đồ Việt Nam… là những sản phẩm đang mang về doanh thu cao nhất trong dịp này.

Trong đó, các sản phẩm có giá bán từ 100.000 - 350.000 đồng đang là phân khúc giá được người tiêu dùng Việt mua nhiều nhất cả ở sàn Shopee, Lazada lẫn TikTok Shop.

Ở góc độ nhà bán, anh Trương Thành Nam, Nhà sáng lập và điều hành thương hiệu Mạch Lạc chuyên cung cấp các sản phẩm in đậm dấu ấn lịch sử, cho biết: "Các sản phẩm túi xách, áo có in hình các "địa chỉ đỏ", các cột mốc lịch sử vẻ vang của dân tộc... của chúng tôi đang được đón nhận rất tích cực.

Áo, túi xách in hình các di tích lịch sử, hình ảnh yêu nước... đang được giới trẻ săn đón. Ảnh: Thành Nam

Người mua phần lớn là gen Z, đây là chỉ dấu tích cực cho xu hướng mua sắm các sản phẩm có tính lịch sử, tính dân tộc Việt Nam".

Cũng theo Thành Nam, để lan tỏa tinh thần yêu nước với giới trẻ, hiện nay thương hiệu của anh đang tung chiến dịch tặng vé xem phim lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị - "Mưa đỏ", cho khách hàng khi mua bộ sưu tập "Nước Việt Nam của người Việt Nam".

Tương tự, nền tảng EcomHeat của YouNet ECI - một đơn vị nghiên cứu thị trường thương mại điện tử cũng có kết quả báo cáo tương tự về sức bật của ngành hàng thời trang, phụ kiện yêu nước trên các sàn thương mại điện tử.

Theo nền tảng này, chỉ tính riêng trên TikTok Shop, trong hai tuần đầu tháng 8, sản phẩm yêu nước như áo thun, đồ bộ cho bé… đã được bán ra từ 12 gian hàng bán chạy nhất trên nền tảng này, mang về 2,2 tỉ đồng doanh thu.

Bên cạnh đó, các mặt hàng phụ kiện cũng cho thấy sức hút không kém cạnh với 30,8 ngàn sản phẩm được bán, thu về 2.1 tỉ đồng doanh thu từ 13 gian hàng bán chạy nhất trên TikTok Shop.

So với đại lễ 30-4 vừa qua, YouNet ECI cho biết, xu hướng mua sắm "đu concert quốc gia" của người dân trong dịp 2-9 đã có sự dịch chuyển rõ rệt.

Doanh thu nhóm thời trang trong hai tuần trước thềm sự kiện giảm mạnh từ 3.4 tỉ đồng vào tháng 4 xuống còn 2.2 tỉ đồng vào tháng 8. Trái lại, nhóm phụ kiện lại tăng trưởng từ 1.8 tỉ đồng lên 2.1 tỉ đồng.

“Sự thay đổi này cho thấy người tiêu dùng có xu hướng tận dụng lại trang phục đã mua dịp 30-4, trong khi sự quan tâm chuyển dịch sang các phụ kiện có tính biểu tượng cao hơn”- YouNetECI đánh giá.

Theo đó, các sản phẩm như khăn choàng in họa tiết quốc kỳ, bản đồ, khẩu hiệu yêu nước… liên tục lọt vào các video triệu views trên TikTok, trở thành biểu tượng thời trang - văn hóa trong mùa lễ này.

Các sản phẩm khăn choàng được mua sắm nhiều trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: THU HÀ

Thống kê của YouNet ECI từ nền tảng TikTok Shop cho thấy, riêng mặt hàng khăn choàng yêu nước đã chiếm đến 86.6% tổng doanh thu các mặt hàng nhóm phụ kiện.

Mạng xã hội thúc đẩy 'trend' mua sắm

Dữ liệu SocialTrend của nền tảng phân tích dữ liệu thị trường YouNet Media ghi nhận, chính mạng xã hội đã thúc đẩy trend (xu hướng) mua sắm trong dịp lễ này.

SocialTrend ghi nhận, thời gian qua chủ đề “Quốc khánh 2-9” đã vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội.

Từ ngày 1 đến 20-8-2025 có hơn 1,47 triệu lượt thảo luận và 8,23 triệu lượt tương tác xoay quanh ngày đại lễ. Trong đó, điểm nhấn là các hoạt động chuẩn bị cho đại lễ, đặc biệt là diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình.

Cũng theo nền tảng này, chính sức nóng của không khí chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2-9 và hiệu ứng từ các clip/video lên đồ yêu nước trên các nền tảng mạng xã hội đã kéo theo làn sóng bùng nổ mua sắm các sản phẩm thời trang và phụ kiện mang biểu tượng dân tộc.

Nền tảng cũng dự đoán, sức nóng của Đại Lễ sẽ còn tiếp tục bùng nổ trên khắp không gian mạng, thông qua loạt chương trình, sự kiện chào mừng quy mô lớn sắp diễn ra. Điều này kéo theo nhu cầu mua sắm các sản phẩm yêu nước tăng cao.