Nha Trang nhộn nhịp chuẩn bị đón khách kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 27/08/2025 10:32

(PLO)- Thay vì chọn đi Hà Nội để tham dự "concert Quốc gia", nhiều du khách vẫn chọn Nha Trang để du lịch dịp Lễ Quốc khánh 2-9 này.

Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, dự báo lượng khách nội địa đến Nha Trang - Khánh Hòa trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay không tăng đột biến. Tuy nhiên, ngành du lịch Khánh Hòa vẫn chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch mới để du khách có thể lựa chọn.

Du khách nước ngoài trải nghiệm du lịch đồng quê ở Nha Trang. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Công suất phòng đạt cao

Vừa đặt xong phòng khách sạn hai đêm ba ngày cho cả gia đình năm người ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, anh Bùi Đình Triệu, ngụ tỉnh Đồng Nai, cho biết sẽ tận hưởng trọn kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 ở phố biển này.

“Lúc đầu, gia đình tôi tính đi Hà Nội nhưng giá vé máy bay cho cả nhà khá tốn kém. Vì vậy, sau khi bàn bạc với vợ con, chúng tôi quyết định đi Nha Trang cho gần. Nha Trang vừa đẹp, giá phòng khách sạn cũng khá mềm nên tôi rất ưng ý”- anh Triệu cho hay.

Theo anh Triệu, ngoài những yếu tố trên thì từ Đồng Nai ra Nha Trang hiện cũng thuận tiện vì có cao tốc thông suốt. Đặc biệt, nhóm bạn đại học cũng tư vấn ở phố biển dịp này thời tiết đẹp, nhiều sản phẩm du lịch đa dạng để thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan của cả nhà.

Tương tự, chị Ngô Thị Phương Ly, du khách đến từ Đắk Lắk, cho biết gia đình sẽ chọn Dốc Lết để nghỉ dưỡng dịp Quốc khánh 2-9. “Vợ chồng tôi bàn nhau sẽ nghỉ ở Dốc Lết một đêm, sau đó di chuyển vào Nha Trang để tận hưởng nốt ba ngày nghỉ còn lại. Dịp này, tôi sẽ cho hai con nhỏ đi tour các đảo và chơi ngoài khu du lịch Vinpearl. Coi như phần thưởng cho các con để chuẩn bị vào năm học mới”- chị Ly nói.

Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài bốn ngày, tuy nhiên dự đoán lượng khách về phố biển Nha Trang và các điểm du lịch trong tỉnh Khánh Hòa không tăng đột biến.

Khảo sát cho thấy nhiều khách sạn dọc đường biển Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai,... vẫn còn phòng. Các khách sạn cho biết sẽ nhận tất cả khách đặt phòng bất kể khách lẻ hoặc khách đoàn.

“Dự đoán năm nay sẽ không có tình trạng khách tăng đột biến dịp lễ nên chúng tôi chủ trương bán tối đa số phòng. Chúng tôi sẽ đón cả khách lẻ chứ không giữ phòng cho khách đoàn như những năm trước”- ông An, chủ khách sạn ở 100 Trần Phú cho biết.

Thời tiết ở Nha Trang thuận lợi là điểm cộng thu hút du khách dịp lễ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Khảo sát cho thấy, ở Nha Trang các khách sạn từ 3-5 sao đến nay đã đạt khoảng 70% công suất phòng. Đặc biệt, một số khách sạn có bốn sao có vị trí đẹp dọc bờ biển đã đặt công suất 90%.

“Giá phòng khá mềm trong khi đó dịch vụ vẫn đảm bảo là lợi thế để thu hút khách đến với Nha Trang trong dịp lễ”- ông Võ Quang Hoàng, Chi hội trưởng Chi hội khách sạn Khánh Hòa (Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa) nhận định.

Trong khi đó, nhiều khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài đều ghi nhận công suất phòng đã đạt trên 80%. Còn khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở nằm trên địa bàn các xã phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, như Phan Rang, Ninh Chử, Vĩnh Hy,… đều ghi nhận công suất phòng cao và đang tiếp tục tăng khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.

Nhiều sản phẩm du lịch mới chờ khách

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, cho hay những năm trước, dịp cuối hè và Quốc khánh 2-9, Nha Trang - Khánh Hòa đón lượng lớn du khách đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Tuy nhiên, năm nay Hà Nội tổ chức diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, do đó, một lượng lớn khách sẽ chọn Hà Nội để nghỉ lễ, xem duyệt binh.

“Dù vậy, ngành du lịch Khánh Hòa vẫn sẵn sàng để đón khách dịp lễ một cách an toàn. Đồng thời, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn ngoài những sản phẩm sẵn có để du khách có thể lựa chọn tham quan, thưởng thức”- ông Anh chia sẻ.

Vở diễn mới mang tên “Chum Show” sẽ ra mắt phục vụ khách bắt đầu từ ngày 28-8. Ảnh: VG

Dịp này, cùng với việc trang trí chào mừng Quốc khánh 2-9, nhiều khu, điểm du lịch cho ra mắt các sản phẩm đặc trưng để thu hút du khách.

Ngày 28-8, Nhà hát Đó chính thức giới trình làng vở diễn mới mang tên Chum Show. Với cảm hứng từ hình ảnh chiếc chum - vật dụng quen thuộc trong đời sống và tín ngưỡng, biểu trưng cho vòng đời tuần hoàn và sự tái sinh. Vở diễn Chum Show mở ra hành trình nghệ thuật độc đáo, gợi nhiều tầng ý nghĩa về sự sống, yêu thương và kết nối.

Đặc biệt, trong tiếng Chăm và một số ngôn ngữ bản địa Tây Nguyên, “chum” còn mang nghĩa “nụ hôn” - một biểu tượng dịu dàng của sự chữa lành. Chum Show khai thác nét bản sắc của ba dòng chảy văn hóa, sự huyền bí của Chăm Pa, tinh thần phóng khoáng của Tây Nguyên và nét uyển chuyển của người Kinh.

“Chum Show ra đời không vội vã, không rập khuôn, không thỏa hiệp. Đây không phải là nơi tạo ra "nghệ sĩ hoàn hảo", mà là không gian để con người sống thật, sáng tạo thật. Một nụ hôn trong Chum Show không chỉ là biểu tượng của yêu thương, mà trở thành hành động nghệ thuật - giản dị, dịu dàng nhưng đầy sức mạnh”- tổng đạo diễn Chum Show Ngô Thanh Phương chia sẻ.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL Khánh Hòa, để bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh dịp lễ, Sở đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá, bán đúng giá; duy trì chất lượng dịch vụ; chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự.