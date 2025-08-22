Thêm một du khách đầu trần chạy xe máy ngược chiều, đánh võng trên phố ở Nha Trang 22/08/2025 18:12

(PLO)- Thêm một du khách nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, một tay cầm điện, chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang, Khánh Hòa xuất hiện trên mạng xã hội.

Chiều 22-8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này đang xác minh hình ảnh một người đàn ông nước ngoài không đội mũ bảo hiểm, một tay cầm điện thoại, chạy xe máy ngược chiều, lạng lách, đánh võng trên đường Trần Phú, Nha Trang để xử lý theo quy định.

Clip cảnh người đàn ông đi xe máy ngược chiều trên đường Trần Phú.

Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện clip một người đàn ông chạy xe máy được cho là trên đường Trần Phú, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Người đàn ông này không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách, đánh võng. Người này còn chạy sang làn đường ngược chiều khiến người đi đưởng hoảng hốt, né tránh.

Toàn bộ clip điều do chính người đàn ông này dùng điện thoại quay lại với vẻ thích thú.

Ngay khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ ý kiến bất bình; đồng thời mong cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi nguy hiểm này.

Trước đó, một thanh niên quốc tịch Nga cũng chạy xe máy ngược chiều, lạng lách, đánh võng trên đường Trần Phú.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó đã xác minh được danh tính người này. Tuy nhiên, người này đã xuất cảnh về nước nên chưa xử lý được.