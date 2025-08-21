Video ghi cảnh du khách nước ngoài chạy xe máy ngược chiều ở Nha Trang 21/08/2025 11:02

(PLO)- Một người đàn ông ngoại quốc chạy xe máy ngược chiều, lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang gây bức xúc.

Sáng 21-8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và cử lực lượng xác minh vụ việc một người nước ngoài chạy xe máy, lạng lách đánh võng trên phố khiến nhiều người tham gia giao thông hoảng hốt.

Video cảnh người đàn ông chạy xe máy ngược chiều trên đường Trần Phú ở Nha Trang

Sự việc được cho xảy ra trên đường ven biển Trần Phú. Nội dung clip ghi lại cảnh người đàn ông nước ngoài chạy xe máy ngược chiều, lạng lách qua các phương tiện rất nguy hiểm.

Đoạn Video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội nhận nhiều comment, trong đó nhiều người phẫn nộ vì hành vi nguy hiểm cho người khác của vị du khách này.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã xác định danh tính người đàn ông đi xe máy ngược chiều trên đường Trần Phú, người này có quốc tịch Nga và công an đang thực hiện xử lý theo quy định.