Bán đồ cho nam giới 'hốt bạc' trên sàn thương mại điện tử 30/08/2025 14:46

(PLO)- Các thương hiệu thời trang nội địa - local brand dành cho nam giới đang thể hiện sức bật trên các sàn thương mại điện tử.

Nền tảng nghiên cứu thị trường thương mại điện tử YouNet ECI cho biết, trong nửa đầu năm 2025, thị trường thương mại điện tử chứng kiến sự sôi động của ngành thời trang chính hãng, nhất là thời trang nam giới.

Tăng trưởng ấn tượng trên nền tảng online

Theo đó, bất chấp hàng loạt thương hiệu nội địa (local brand) công bố đóng cửa trên kênh offline, ngành thời trang chính hãng trong nửa đầu năm 2025 trên Shopee, Lazada, Tiki vẫn đạt con số ấn tượng hơn 9000 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Đơn vị nghiên cứu nhấn mạnh, đây là số liệu đã loại trừ các sản phẩm hàng giả, hàng nhái, và không bao gồm các sản phẩm phụ kiện, thời trang thể thao, thời trang không thương hiệu, xuyên biên giới.

Với số liệu trên, YouNet ECI cho biết, đã phản ánh sự phát triển sự phát triển của thời trang Việt Nam trên TMĐT và khẳng định tầm quan trọng của việc nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng trẻ.

“Song song với đó, còn chứng minh sự chuyên nghiệp hóa của các thương hiệu thời trang Việt đang vận hành trên TMĐT”- YouNet ECI đánh giá thêm.

Thời trang có sức bật nhờ bán đồ cho nam và gen Z

Đáng chú ý, báo cáo của YouNet ECI chỉ ra, trên các sàn thương mại điện tử, thời trang local brand dành cho gen Z và nam giới đang cho chiều hướng tăng trưởng ấn tượng.

Các thương hiệu thời trang nội địa đang tăng trưởng mạnh trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: YouNet ECI

Đơn cử Coolmate, thương hiệu thời trang đứng đầu trong bảng xếp hạng Nhóm 10 thương hiệu tăng trưởng bền vững do YouNet ECI xếp hạng, đã ghi nhận doanh thu 64 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024, chỉ trên 3 sàn Shopee, Tiki và Lazada.

"Thành công của Coolmate không chỉ đến từ sự nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu về trang phục tối giản, ứng dụng cao cho nam giới, mà còn nhờ việc liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm...

Bên cạnh đó, thương hiệu này còn kết hợp với các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng để thực hiện các video về phối đồ, xây dựng một cộng đồng trung thành với thương hiệu"- YouNet ECI phân tích.

Tương tự, Calem.Club, một thương hiệu thời trang hướng đến Gen Z, vốn không sở hữu cửa hàng trực tiếp nào, nhưng lại có doanh thu vượt trội trên sàn TMĐT nhờ tận dụng triệt để yếu tố mua sắm kết hợp giải trí, để dẫn dắt xu hướng mua sắm của khách hàng gen Z.

Đại diện YouNet ECI đánh giá, nhìn chung sự tăng trưởng của thời trang local brand trên các sàn TMĐT đến từ khả năng thích ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại và tính nhanh nhạy với các xu hướng thời trang thay đổi liên tục của giới trẻ.

Thêm vào đó là khả năng đáp ứng thị hiếu mua hàng “xanh”, tối giản, tính ứng dụng cao, hợp thời, hợp mùa.