Yêu cầu đáp ứng đầy đủ nhu cầu rút tiền mặt dịp 2-9, đặc biệt mệnh giá 100.000 đồng trở xuống 30/08/2025 09:53

(PLO)- Nhằm kịp thời tặng quà người dân nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 theo chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu rút tiền mặt dịp nghỉ Lễ 2-9, đặc biệt là mệnh giá từ 100.000 đồng trở xuống.

Chiều ngày 29-8, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh từ Khu vực 1 đến Khu vực 15, cùng 4 ngân hàng thương mại nhà nước về việc đáp ứng nhu cầu chuyển tiền, rút tiền mặt dịp nghỉ Lễ 2-9.

Theo nội dung công văn, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt liên quan đến triển khai tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề nghị các NHNN Chi nhánh Khu vực và 4 Ngân hàng thương mại nhà nước thực hiện nội dung như sau.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

﻿Ảnh: PHI HÙNG

Thứ nhất, NHNN Khu vực 1-15 phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu rút tiền mặt của ngân hàng thương mại trên địa bàn dịp nghỉ Quốc khánh 2-9. Đặc biệt là các loại tiền mệnh giá 100.000 đồng trở xuống.

Thứ hai, NHNN giao cho 4 ngân hàng nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank chủ động, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước tại địa bàn, sẵn sàng phục vụ chi tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước cả ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày Lễ để đảm bảo việc chuyển tiền, rút tiền mặt tặng quà cho nhân dân.

NHNN cũng cho biết thêm, về quà tặng 100.000 đồng/người dân, số lượng đối tượng được chi trả là toàn thể nhân dân, khoảng 107 triệu người, với thời gian phải trả chậm nhất trong ngày Quốc khánh 2-9-2025. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các NHNN Khu vực và 4 ngân hàng thương mại nhà nước phối hợp, thực hiện.

Theo lãnh đạo chi nhánh một ngân hàng thương mại chia sẻ: “Ngay từ chiều qua, chúng tôi đã nhận được chỉ đạo từ Hội sở về vấn đề này. Đây là tặng quà cho người dân được bố trí từ nguồn ngân sách trung ương, nên có thể Kho bạc Nhà nước sẽ chuyển về phường. Sau đó, phường tự chi hay ngân hàng chi thì đang đợi chỉ đạo phối kết hợp giữa các bên”.