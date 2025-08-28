Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dự Quốc khánh 2-9 28/08/2025 20:10

(PLO)- Theo Bộ Ngoại giao, từ ngày 31-8 đến 2-9, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, sẽ dẫn đầu đoàn cấp cao Trung Quốc thăm Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 và đồng chủ trì phiên họp hợp tác liên nghị viện.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 28-8, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2-9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 31-8 đến ngày 2-9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: TTXVN

Trước đó, vào chiều 29-7 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ hai nước thời gian qua có những bước phát triển vượt bậc, với sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước ngày càng được tăng cường, cơ chế hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện, phong phú, hiệu quả, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng mật thiết.

Ông cho biết Quốc hội Việt Nam hiện đang tích cực thu xếp phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên nghị viện hai nước, mong đón Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế sang Việt Nam để cùng chủ trì Hội nghị quan trọng này.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhất trí hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; đồng thời, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.