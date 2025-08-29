Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân dịp Quốc khánh 2-9: Món quà thiết thực, nhân văn 29/08/2025 06:15

(PLO)- Nhiều ý kiến cho rằng chính sách tặng quà cho toàn dân dịp Quốc Khánh 2-9 mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa là sự quan tâm thiết thực, vừa là món quà tinh thần khích lệ người dân cả nước.

Trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2-9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm minh chính, Đảng ủy Chính phủ trình Bộ chính trị cho phép tặng quà người dân dịp 2-9 với chính sách tặng 100.000 đồng cho toàn bộ người dân Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng chính sách này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa là sự quan tâm thiết thực, vừa là món quà tinh thần khích lệ người dân cả nước.