Sáng 1-10, Hà Nội còn hàng chục điểm ngập nước dù trời không mưa 01/10/2025 09:06

(PLO)- Sáng 1-10, Hà Nội vẫn còn hàng chục điểm ngập úng, chủ yếu tại các tuyến đường lớn như Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, Triều Khúc, Cầu Bươu… gây nhiều khó khăn cho người dân trong sinh hoạt và đi lại.

7g sáng cùng ngày tại khu vực cầu sông Sét, gần với trụ sở UBND phường Hoàng Mai (Hà Nội), lượng nước sông dâng cao, sát với gầm cầu, nước chảy rất xiết. Tương tự tại khu vực sông Kim Ngưu, Sông Tô Lịch… mực nước cũng dâng cao.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 6 giờ sáng ngày 1-10, các điểm ngập tập trung tại lưu vực sông Nhuệ, sông Tô Lịch và Tả Hồng.

Đường Nguyễn Chí Thanh bị ngập đoạn kế cận với hồ Giảng Võ, khiến nhiều phương tiện giao thông bị ùn ứ, nhiều phương tiện phải quay đầu. Ảnh: NGỌC DIỆP

Trong đó, lưu vực sông Nhuệ còn nhiều điểm ngập kéo dài như Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu đô thị Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui đại lộ Thăng Long số 5, 6, Km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…

Đoạn đường Nguyễn Chí Thanh trước cổng Đài truyền hình Việt Nam nước ngập mênh mông, dù trời không còn mưa nữa. Ảnh: NGỌC DIỆP

Tại lưu vực sông Tô Lịch, giao thông cơ bản đã bảo đảm, song vẫn còn đọng nước cục bộ tại các tuyến Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính. Ở lưu vực Tả Hồng, tình trạng ngập vẫn xuất hiện tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Nhiều cơ quan công sở tại khu vực đường Dương Đình Nghệ vẫn bị nước ngập tràn vào sân. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Như vậy, so với 16 giờ ngày 30-9, số điểm ngập trên toàn thành phố đã giảm từ 82 điểm xuống 57 điểm, mức ngập cũng hạ xuống. Hiện toàn thành phố còn khoảng 25 điểm úng ngập.

Ghi nhận của PV vào sáng cùng ngày tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn đối diện cổng Đài truyền hình Việt Nam và kế cận với hồ Giảng Võ nước ngập sâu, nhiều phương tiện qua lại khó khăn, giao thông ùn tắc.

Tương tự, tại các điểm úng ngập khác các phương tiện giao thông lưu thông cũng gặp khó khăn, khiến đường xá bị ùn tắc dù trời Hà Nội không còn mưa nữa.

Mực nước trên sông Sét tại khu vực cầu Sét, gần trụ sở UBND phường Hoàng Mai nước dâng cao, chảy xiết. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo công ty Thoát nước Hà Nội, nguyên nhân ngập diện rộng được xác định là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi). Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày 30-9, Hà Nội có mưa vừa đến mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 250 – 350 mm. Một số nơi mưa đặc biệt lớn như phường Hai Bà Trưng (420 mm), phường Ô Chợ Dừa (510 mm).

Clip ghi nhận một số điểm ngập tại Hà Nội: NGỌC DIỆP - ĐỨC MINH - TRỌNG PHÚ thực hiện

Ngoài ra, mực nước tại các sông, hồ nội đô đều ở mức cao, gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước. Đến sáng 1-10, nhiều sông hồ vẫn vượt ngưỡng khống chế: sông Tô Lịch (đầu đường Hoàng Quốc Việt) ở mức 5,14 m; hồ Tây 6,25 m; hồ Hoàn Kiếm 8 m, vượt ngưỡng khống chế 7,7 m.