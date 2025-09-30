Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu 30/09/2025 16:59

(PLO)- Mưa lớn từ hoàn lưu bão số 10 khiến Hà Nội ngập hàng chục tuyến phố, nhiều khu dân cư chìm trong biển nước, giao thông rối loạn.

Video: Hà Nội mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, nhiều tuyến đường ngập sâu.

Chiều 30-9, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn TP xuất hiện mưa lớn kéo dài, đặc biệt tập trung trong khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ cùng ngày.

Theo thống kê, mưa lớn đã gây ra hàng chục điểm úng ngập tại nhiều tuyến đường và khu dân cư, làm giao thông rối loạn. Một số vị trí trọng điểm bị ngập sâu gồm: đường Trần Bình, phố Phan Văn Trường, đường Quang Trung, ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, phố Bùi Xương Trạch, đường Nguyễn Trãi, phố Thái Hà, ngã tư Tây Sơn - Thái Hà, phố Minh Khai, ngã năm Bà Triệu, đường Phạm Hùng, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Đại lộ Thăng Long…

Các đơn vị chức năng đang huy động lực lượng, phương tiện để khơi thông thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.