Hà Nội mưa lớn, nhiều điểm ngập sâu, giao thông ùn tắc 30/09/2025 10:32

(PLO)- Sáng 30-9, trận mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 khiến nhiều khu vực tại Hà Nội ngập cục bộ, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Sáng 30-9, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Mưa kéo dài đúng giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn.

Theo ghi nhận, khu vực sân vận động Mỹ Đình, đường Châu Văn Liêm ngập cả hai chiều, xe phải dạt vào rìa dải phân cách. Một số hầm chui số 5, 6 trên Đại lộ Thăng Long (Km9) cũng ngập, gây cản trở giao thông hướng từ đại lộ Thăng Long vào nội đô.

Các tuyến Phú Diễn, Lê Đức Thọ, Nam Cường (Nghĩa Đô), phố Hòe Thị (xã Xuân Phương) và khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức) ngập sâu, thậm chí nước tràn vào nhà dân.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết từ đêm 29 đến sáng 30-9, trên địa bàn liên tục có mưa rải rác, lượng mưa nhiều nơi ở mức cao. Trong 24 giờ qua, xã Xuân Mai ghi nhận 198 mm, phường Tây Mỗ 169 mm, phường Phú Lương 118 mm, phường Ô Chợ Dừa 104 mm, xã Vĩnh Thanh 99 mm.

Hiện đơn vị đang vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1-2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ để hạ mực nước; riêng trạm Yên Sở đang vận hành 5/20 bơm nhằm giảm áp lực cho hệ thống thoát nước.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to và dông trong thời gian tới. Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng ứng trực và cập nhật tình hình kịp thời.

PLO ghi nhận một số hình ảnh mưa ngập, đường tắc tại các tuyến đường quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình (Các tuyến phố Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm…), khu vực Cầu Giấy cũ (phố Hoa Bằng); khu vực Hà Đông cũ (ga Yên Nghĩa, phố Quang Trung):

Dòng xe, dòng người lội trong biển nước tại khu vực đường Lê Quang Đạo, gần sân vận động Mỹ Đình trong trận mưa lớn sáng ngày 30-9.

Nước ngập ngang bánh xe, người dân phải đi sát hàng rào, nơi phần đường cao nhất để tránh nước ngập gây chết máy.

Xe ô tô xếp thành hàng dài trên đường Lê Quang Đạo vì mưa lớn gây ngập đường.

Trận mưa lớn sáng ngày 30-9 khiến nhiều tuyến phố tại khu vực nội thành ngập nước, dẫn tới tắc đường, tạo thành dòng người, xe chen chúc nhau lội nước trong mưa tầm tã.

Một chiếc xe máy bị ngập nước, chết máy khiến người điều khiển phương tiện phải dắt bộ.

Một con đường tại xã Ô Diên (địa bàn huyện Đan Phượng cũ) cũng bị mưa lớn gây ngập làn đường thấp liền kề với khu dân cư.

Phố Hoa Bằng (thuộc địa phận quận Cầu Giấy cũ) cũng ngập sâu trong nước.

Tại khu vực lối vào ga Yên Nghĩa nước ngập, các phương tiện lưu thông khó khăn.